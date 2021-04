''Resurrección'' de Jaime Mesa, una novela de lo más 'rara'

Cuando Jaime Mesa comenzó a escribir “Resurrección” lo hizo con una idea clara: hacer de esta obra literaria algo personal, en la que pudiera contar todo lo que quisiera. Sin embargo, en el camino —que duró cinco años— se convirtió en padre y ahí supo que tenía algo más de qué hablar: las nuevas paternidades.

Pero lejos de hablar de cómo cambiar un pañal te vuelve un hombre decostruido, Mesa decidió tomar ese mismo absurdo desde las hipérboles de la literatura de narcotráfico.

Así nació la historia de Dante Mier, un joven que regresa a México después de una década en Europa, solo para intentar desentrañar las leyendas que han conformado a los hombres de su familia; Teófilo, Servando y Ariel Mier, en San Juan Betulia, un pueblo del norte del país, en el que la violencia es parte ya del paisaje mismo.

Casi sin proponérselo, se nota en su sorpresa cuando se le menciona, Jaime Mesa llega con una novela quijotesca, que como Miguel de Cervantes con la novela de caballería; busca romper y evidenciar ese absurdo en el que ha caído la novela de narcotráfico en México, donde los muertos se multiplican de cien a miles, cayendo en el morbo y perdiendo su esencia literaria que pretendía evidenciar un problema.

Quería hacer una antinovela del narco. Por curiosidad o coincidencia he leído muchas novelas del tema y conozco autores que se han convertido en amigos que han hecho grandes historias sobre esto, pero de repente llegan las segundas oleadas de escritores, que de alguna manera habían abusado del asunto de la violencia , hasta llevarlo a un lugar de entretenimiento (...) ya no con ese principio de reflejar con el arte lo que nos estaba ocurriendo (como país).



Pero a esa apuesta de antinarcotráfico, que para el autor ya era un aspecto personal desde su visión como lector; decidió sumarle su visión sobre la figura del padre, un personaje ausente no solo en el plano social, sino también en el literario.

Y es que el autor coincide en que, en un país como en México, donde la violencia está tan normalizada, hablar de una crianza respetuosa resulta extraño, por lo que no duda en definir su propia obra como “rara”.

Y si bien “Resurrección” no deja de ser una novela que hable de la violencia en México, Mesa confía en que los lectores puedan participar en ese diálogo que hará que algún día, quizá con toda la esperanza puesta en quienes somos padres, de que nuestra crianza sentará las bases para formar ciudadanos que conciban que lo normal no es la violencia.

"Yo creo que (el cambio) sí les toca a las nuevas generaciones y no es porque nosotros nos hayamos cansado, pero creo que lo que tenemos que hacer es esta lucha entre mucha gente que no entiende, y no va a entender, y nosotros (los que estamos aprendiendo sobre la crianza con respeto y sin violencia). Porque el cambio en ellos (nuestros hijos) no va a ser por una revolución, sino como una visión natural".