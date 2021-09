Retira paga por enfermedad a los no vacunados

Alemania quiere lograr una tasa de inyección del 75%

BERLÍN (AP).— Alemania informó ayer que dejará de entregar pagos por enfermedad a aquellas personas que no se hayan vacunado contra el Covid-19 y que deban ponerse en cuarentena debido a la enfermedad.

Anteriormente, los alemanes podían reclamar el reembolso de ingresos perdidos si tuvieron que ponerse en cuarentena tras regresar del extranjero o entrar en contacto con un caso positivo.

El ministro de Salud, Jens Spahn, explicó que la medida es una cuestión de “justicia”, argumentando que para cuando la nueva regla entre en vigor, el 1 de noviembre, todo el que quiera vacunarse habrá tenido la oportunidad de recibirla.

Quienes opten por no hacerlo “deberán asumir la responsabilidad de esto, incluidos los costos financieros”, añadió Spahn.

Alemania ya vacunó completamente al 63.4% de su población. El gobierno dice que quiere lograr una tasa de vacunación del 75% para evitar un rebrote de casos durante los meses de invierno.

Según una encuesta reciente de la Universidad de Erfurt, el Instituto Robert Koch y otras instituciones de investigación, la disposición para vacunarse retrocede entre quienes aún no ha recibido ninguna dosis.

Las razones más usadas entre los encuestados son parecidas. Los no vacunados sopesan mucho las ventajas y los riesgos. Los que más se lo piensan y menos confían en las vacunas, no se dejan inocular. Asimismo, muchos creen que si mucha gente se vacuna, ellos no tienen que hacerlo. Una última razón es que el Covid no representa una auténtica amenaza.