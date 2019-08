Demuestra la belleza animal

Retratos de Photo Ark serán parte de un Festival

Joel Sartore es el fundador de Photo Ark, un esfuerzo innovador para documentar especies antes que desaparezcan y lograr así que las personas se preocupen mientras haya tiempo.

Maritza Morales Casanova, presidenta de Hunab Proyecto de Vida, A.C., y Julián Escalante Chan, de la Asociación Yumilkaan (Grupo para el conocimiento y la protección de los anfibios y reptiles), anunciaron esta muestra conformada por 50 fotografías como parte de las actividades del Primer Festival de la Abuela Tierra.

En la rueda de prensa también estuvieron Sofía Rodríguez Leal, Breily Guadalupe Poot Ek y Pamela Guía Pacheco, integrantes de las asociaciones organizadoras.

La exposición se llevará al cabo del 6 de septiembre al 5 de octubre próximos, es un evento organizado y liderado por Hunab Proyecto de Vida, la Asociación Manos Creativas y la Asociación Yumilkaan.

En definición de su creador, quien fue fotógrafo de National Geographic, carrera que dejó para atender a su esposa diagnosticada con cáncer, se trata de una serie de retratos realizados de la manera más simple y limpia posible.

“Nos da a todos la oportunidad de mirar a los animales directamente a los ojos y ver que hay belleza, gracia e inteligencia en las otras criaturas con las que compartimos el planeta, pues los fondos en blanco y negro nivelan el campo de juego, haciendo que un mouse (ratón) sea tan grandioso como un elefante. En estos retratos, son iguales”.

La exposición —con más de 50 imágenes— estará abierta al público con entrada libre y se ofrecerán recorridos guiados para que conozcan un poco más sobre la exposición que se ha presentado en diferentes países y que por primera vez llega a la península de Yucatán como una exposición educativa en el Festival de la Tierra.

“Es una exposición que viaja a través del mundo llevando el mensaje sobre la conservación de nuestras especies y está encabezado por Joel Sartore, un compañero explorador que por más de 30 años ha trabajado en las asignaciones de National Geographic, es fotógrafo de naturaleza en NatGeo, conferencista, autor, maestro y conservacionista”, dijo Maritza Morales.

Esta exposición fotográfica es para toda la familia, pero tendrá un formato para niños. La altura, el tamaño y posición de las fotos estarán colocadas para que pueda estar al alcance del niño.

Estará en el área del estacionamiento del Parque Hunab Ceiba Petandra, ubicado en la calle 48 número 420 entre 27 y 29 de la Colonia Nuevo Yucatán, el área estará cerrada para que sea solo para visitantes.

Estará en un horario de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a domingo, durante las cuatro semanas que dura el festival.

La organización

Hace tres años se reunieron en el marco del Día internacional para la protección de los anfibios buscando promover este conocimiento a través de las artes. Este año se dio la oportunidad de la convocatoria del apoyo del Fondo municipal para la cultura de sustentabilidad y decidieron concursar resultando ganadores.

La propuesta fue llevar a una dimensión más grande el festival, que no fuera solo de fanfibios (Fans de los anfibios) sino celebrar los esfuerzos que se están haciendo en el Estado a favor de la vida y así surge el primer Festival de la Abuela Tierra.

“La idea de Fanfibios es que los niños se involucren más y hagan la propuesta de cómo ven a los anfibios, como entienden este mundo complejo de estos seres. La conjunción de esto nos lleva a que ellos estén más involucrados”, dijo Julián Escalante de Yumilkaan.

Concurso de dibujos

Durante el Festival también se realizará el concurso de dibujos “Los anfibios y yo”. Están invitados todos los niños y escuelas que quieran participar. La convocatoria está abierta, las bases se pueden revisar en la página de Hunab. Hay categorías de 6 a 8 años y de 9 a 12 años.

El dibujo es de anfibios de la Península, entran ranas, sapos y salamandras.

La premiación será el 22 de septiembre, son premios sorpresa, se tendrán tres primeros lugares en cada categoría. Los dibujos más sobresalientes se estarán exponiendo dentro del festival para inspirar a otros niños. La fecha límite para la recepción de trabajos es el día 15 de septiembre.

Las visitas escolares se llevarán al cabo desde el 9 de septiembre hasta el 4 de octubre, todas serán de lunes a viernes. En el día están programados tres recorridos con cupo para tres escuelas distintas. Los horarios serán de 8 a.m. a 10 a.m., de 10 a.m. a 12 p.m. y la última de 3 p.m. a 5 p.m.

Se les pide a las escuelas inscribirse previamente para asignarles el recorrido guiado. La exhibición estará abierta al público general a partir de las 8 a.m.— Luis Iván Alpuche Escalante

