Rezan con fe al Divino Niño Jesús

Un Congreso de Seglares se hará a partir del viernes

Una de las devociones más queridas de la infancia de Jesús será celebrada este viernes 19 y sábado 20 en el Congreso de Seglares del Divino Niños Jesús, que se efectuará en la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe-Santuario Arquidiocesano del Divino Niño Jesús, ubicado en el fraccionamiento Fidel Velázquez.

El santuario celebra esta devoción dos veces al año, en abril, en el marco del Día del Niño; y en julio, por el día 20, en referencia al nombre del barrio “Veinte de julio”, de Bogotá, Colombia, donde comenzó esta devoción.

El 20 de julio, el santuario local recibe la visita de numerosos devotos de Yucatán y otras entidades. Para los devotos se organiza este congreso y se espera la asistencia de peregrinos de Coatzacoalcos y las Choapas, Veracruz.

El programa del viernes 19 se inicia con el rezo del rosario, a las 8 a.m. Continuará a las 8:30 a.m. con la exposición del tema “Los 12 grados de la infancia del Divino Niños Jesús”; y media hora después, la celebración eucarística.

A las 10 a.m. se hará una oración por los enfermos e imposición de las manos.

En la tarde continuarán a las 6:30 p.m. con las alabanzas y a las 7 p.m., con la repetición del tema de “Los 12 grados de la infancia del Divino Niño Jesús”. La jornada concluirá a las 7:30 p.m. con la eucaristía.

El sábado 20 el programa comenzará a las 8 a.m. con alabanzas y rosario. A las 8:30 a.m. se expondrá el tema “Orientaciones para la correcta devoción a la infancia de Jesús”. A las 9 a.m. habrá misa, bendición de niños, peregrinos y devotos. El programa seguirá a las 10 a.m. con un festival infantil y una convivencia familiar.

Las actividades llegarán a su final con alabanzas a las 6:30 p.m., la novena diaria, novena de los nueve domingos y Alma enamorada, a las 7 p.m.; y la eucaristía será media hora después.

El programa será encabezado por el presbítero Juan Pablo Moo Garrido, párroco del templo.

La devoción al Divino Niño Jesús comenzó en Bogotá, Colombia, con el padre Juan del Rizzo, sacerdote salesiano de la región de Arenzano, Italia, quien ya tenía una gran devoción por el Niños Jesús.

En 1914, los salesianos construyeron una gran iglesia en Barranquilla (Colombia), en un lugar caracterizado por su pobreza. El superior solicitó al padre Rizzo que pidiera donaciones al pueblo para la construcción de la nueva iglesia, algo que se resistía a emprender debido a la inmensa pobreza de estas personas, tanto que cuando regresó a la rectoría aún no había recogido un solo centavo.

Al día siguiente, el superior le pidió que volviera a recoger las donaciones necesarias. Esta vez, el padre se arrodilló delante de la imagen de la Santísima Madre para pedirle ayuda en esta tarea tan difícil.

Al ver al Niño Jesús en los brazos de su Madre, el padre Juan pensó que hasta ese momento había hecho sus peticiones a través de la intercesión de la Virgen María pero no había presentado sus peticiones de oración directamente al Niño Jesús.

El padre Juan decidió que confiaría todas sus fuerzas en el Niño Jesús. Al día siguiente lleno de angustia fue a orar ante la imagen de María Auxiliadora. Entonces con toda su alma suplicó al Santo Niño le diera el coraje de suplicar por las obras de Dios. Sus oraciones fueron contestadas. Levantando los ojos vio al Niño Jesús sonriendo con los brazos extendido como diciendo: “Llévame contigo”. “Quiero acompañarte”. Desde entonces se convirtió en un gran apóstol del Santo Niño. Habló de él, trabajó para él, y dedicó su vida y toda su energía en promover la devoción a la infancia del Hijo de Dios.

En 1935, el padre Rizzo fue trasladado a un sector pobre en el sur de Bogotá, llamado Barrio 20 de julio o el Veinte de julio. Convencido que era del agrado de Dios el que se honrara su divina infancia, el sacerdote quiso iniciar su devoción en su nueva parroquia.

Más información de las actividades, en el Facebook del Santuario del Divino Niño Jesús.— Claudia Ivonne Sierra Medina