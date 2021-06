Rinde tributo a enfermeras

Lucila May Peña relata historias de 22 profesionales

Cuando comenzó la pandemia, a la escritora Lucila May Peña, enfermera de profesión, le dolió que el personal de salud, principalmente las enfermeras, fueran víctimas de discriminación y violencia.

Consciente de que los escritores son de algún modo activistas sociales, se dio a la tarea de escribir un libro para mostrar el valor de la enfermería.

Así fue el origen del libro “On The Table. Nobleza que sirve”, editado por Nido del Fénix Editorial, que se presentará hoy miércoles a las 7 de la noche en el Centro Cultural U’seje’ Pepen en la calle 22 con 15 de la colonia García Ginerés.

“Para mí (el libro) no solo es un hijo o un producto más de la creación literaria, es poner a consideración, sobre la mesa, un tema muy abandonado para mí, muy olvidado: la enfermería”, señaló la escritora en rueda de prensa que ofreció para dar detalles de la obra.

Lucila, quien se jubiló como enfermera hace 9 años, consideró que la gente tiene que saber que la enfermería no es un foco de infección, sino que las enfermeras y los enfermeros son profesionales muy capacitados y con conocimientos científicos que la sociedad ignora.

“Quiero mostrar en este libro que la enfermera tiene una formación profesional muy ardua, disciplinada, responsable, y que tiene impacto en la sociedad”, señaló la escritora.

El libro es en realidad una compilación de testimonios de 22 enfermeras de diferentes hospitales como el O’Horán, Benito Juárez, Isssste y las clínicas de Motul e Izamal, entre otros.

Lucila relató que ella misma realizó las 22 entrevistas tomando como base cuatro preguntas: ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho para la sociedad? ¿Qué esperas el día que no estés en este mundo?

“El trabajo que yo hice como escritora fue transcribir y luego darle ese trato literario para que no suene tan monótono, porque la gente que no está en el medio de la literatura platica, y la plática no es literatura”.

El libro también aborda el trabajo que las enfermeras realizaron durante la pandemia, así como el relato de tres de ellas que padecieron Covid-19, llegando incluso a terapia intensiva.

Por su parte, Gabriel Saavedra Castillo, editor de Nido del Fénix Editorial, señaló que “On The Table. Nobleza que sirve”, abona al campo del nuevo periodismo en México y también a las novelas de capítulos desarticulados.

“Creo que viéndolo con diferentes perspectivas desde los géneros literarios, es muy amplio el contenido que encontramos en ‘On the Table’, rinde tributo al periodismo, rinde tributo a los géneros narrativos y, al mismo tiempo, abre un campo de investigación muy amplio que se puede replicar en todos los institutos de seguridad y de salud pública y que, sobre todo, abona a reconceptualizar la enfermería”.

El libro “On The Table. Nobleza que sirve” consta de 156 páginas, cuesta $200 y se puede conseguir en la biblioteca central “Manuel Cepeda Peraza”, directamente con la autora, Lucila May Peña, a quien se le puede contactar por Facebook, y en la Casa del Libro, en Ciudad de México.— IVAN CANUL EK