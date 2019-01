Rinden homenaje a Felipe Escalante Ruz en Prohispen 

Dio ejemplo de sacrificio

La vida y obra del químico y periodista yucateco Felipe Escalante Ruz fue recordada anteanoche en el Centro Cultural Prohispen, en la conmemoración del centenario de su natalicio.

Felipe Escalante Ceballos y Felipe Escalante Tió, hijo y nieto del homenajeado, respectivamente, tuvieron a su cargo esta charla, ante personas que conocieron al químico, quien fuera jubilado de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y periodista del Diario de Yucatán durante 40 años.

Margarita Díaz Rubio, presidenta de Prohispen dio la bienvenida al evento titulado Evocación de Felipe Escalante Ruz, a 100 años de su natalicio.

Felipe Escalante Ruz nació el 11 de octubre de 1918, en el barrio de Santiago de esta ciudad y falleció el 22 de febrero de 2014. Contrajo nupcias con Rita Ceballos Alcocer (fallecida), con quien procreó dos hijos: Hilda (fallecida) y Felipe.

“Fue un hombre polifacético pero yo lo recuerdo en su papel de padre, como el hombre bueno y cariñoso al que le tenía confianza”, indicó Felipe Escalante Ceballos.

“Si me veía desocupado me llamaba y sacaba algún libro y me decía: ‘leélo’… Me hacía leer libros adecuados a mi edad”, relató de las vivencias con su padre.

Si me acostaba al medio día, me sacudía de la hamaca y me decía ésto es para los flojos, de noche se duerme, de día no.

“Me decía: ‘la cultura es sacrificio, si quieres ser una persona culta, deberás sacrificar descansos y paseos para dedicarlo a la lectura de buenos libros… Es un sacrificio pero al final verás que valió la pena”, añadió.

Antes de su intervención recordó que su padre fue químico farmacéutico de profesión. Al principio ejercía su profesión pero luego empezó a dar clases, en la Universidad Autónoma de Yucatán y se quedó 50 años hasta que de jubiló, a los 80 años de edad.

Felipe Escalante Ruz fue director de la Facultad de Química, Secretario General de la Universidad y fue un maestro muy querido que se recuerda hasta hoy.

Entró a trabajar en el Diario de Yucatán y se volvió reportero y ascendió hasta la secretaría de redacción y formó a varios periodistas. “Aprendieron mucho con mi papá, me lo han dicho, y se quedaron en el Diario”.

Felipe Escalante Tió, nieto del homenajeado, aseguró que la vida de su abuelo fue difícil, de mucha entrega a la Universidad y al periódico. “Me tocó verlo cosechar lo que sembró con su trabajo, también lo vi como el mejor abuelo que se pueda tener, dispuesto a enseñar, a compartir todo lo que sabía”.— Claudia Sierra Medina