RIPJKRowling: la tendencia que Twitter tuvo que aclarar

La autora británica J.K. Rowling vuelve a ser tendencia, esta vez a través de la etiqueta #RIPJKRowling en respuesta a la publicación de su nuevo libro (“Trubled Blood”) en el que su protagonista es un hombre que se viste de mujer para cometer sus asesinatos.

Si bien la historia no es una primicia de la escritora –conocida mundialmente por la saga literaria de Harry Potter-, a los internautas les pareció un nuevo ataque de Rowling hacia la comunidad transexual.

Esto debido a la polémica en que se ha visto envuelta por presuntos comentarios transfóbicos en los que la británica niega el sentido de identidad de esta comunidad. Hace unos meses Rowling utilizó el recurso de la menstruación para negar la identidad femenina de una persona transexual, lo que generó una tendencia en su contra.

Más tarde, Daniel Radcliffe y Emma Watson, dos de los protagonistas de la saga cinematográfica inspirada en la obra de Rowling, salieron en defensa de la comunidad. El actor incluso escribió una carta en la que explicaba que “no importa lo que Jo (Joanne) o yo opinemos al respecto, una mujer trans es una mujer”.

Cabe aclarar que tampoco fueron favorables las primeras reseñas del libro, pues medios como The Telegraph incluso presentaron el libro con la siguiente frase: “Nunca confíes en un hombre con vestido”.

"One wonders what critics of Rowling’s stance on trans issues will make of a book whose moral seems to be: never trust a man in a dress" https://t.co/eyfJnZIZxJ