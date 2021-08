Robin se declararía bisexual en ''Batman: Urban Legends''

Con 81 años de historia, Robin -el eterno compañero de Batman- se identifica como bisexual, una identidad que mantendrá en las próximas tiras cómicas de “Batman: Urban Legends”.

La noticia, replicada por sitios especializados como Sensacine; destacan que será en la sexta entrega del mencionado comic cuando Tim Drake (el tercer Robin) acepte una cita con su amigo de secundaria Bernard Dowd.

Cabe destacar que hubieron varios intentos de llevar el tema de la inclusión a las tiras de Batman y DC Comics, hasta que finalmente se aceptó la historia de escrita por Meghan Fitzmartin, con dibujos de la española Belén Ortega y con el trabajo del colorista Alejandro Sánchez.

A pesar de los múltiples comentarios y reacciones de apoyo por parte de la comunidad LGBT+, lo cierto es que la propia Meghan destacó que Robin aún no cuenta con una etiqueta sobre su preferencia, pero que el personaje ya es un primer esbozo en busca de proyección para la comunidad.

"My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen," writer Meghan Fitzmartin said | #Robin #Batmanhttps://t.co/mClO3tynDk