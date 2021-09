Roonye, la autora del momento

La escritora irlandesa Sally Roonye regresa a las librerías el próximo 9 de septiembre con su esperada tercera novela, “Dónde estás, mundo bello”, donde aborda la historia de dos amigas que buscan el amor y la belleza ante un mundo incierto.

“Dónde estás, mundo bello” (“Beautiful World, Where Are You”) es el tercer trabajo de esta autora (County Mayo, Irlanda, 1991) que, tras las aclamadas “Conversaciones entre amigos” (“Conversations With Friends”) y “Gente normal” (“Normal People”), que se ha convertido en uno de los fenómenos literarios internacionales del momento.

Según ha informado la editorial española (Literatura Random House), la publicación de su nueva novela será simultánea en español y en inglés, editada por Faber and Faber.

En esta ocasión, Rooney cuenta la historia de dos amigas, Alice y Eileen, que se acercan a la treintena en dos ciudades diferentes, desde las que intercambian correos electrónicos sobre su amistad, relaciones, sexo, arte, literatura y el paso a la vida adulta.

Alice es una novelista que conoce a Félix, quien trabaja en un almacén y a quien le pide que viaje a Roma con ella; por su parte, han adelantado desde la editorial, Eileen, la mejor amiga de Alice, trata de superar en Dublín una ruptura mientras coquetea con Simon, un amigo de la infancia.

La expectativa por la salida del libro en Reino Unido es tal que unas 50 librerías celebrarán la publicación de “Beautiful World, Where Are You” este martes abriendo antes para que aquellos lectores más impacientes puedan hacerse con su copia y, si tienen suerte, con una bolsa de artículos promocionales que ha preparado la editorial Faber and Faber para la ocasión.

En el corazón de Londres, la fiesta empezará este mismo lunes, en vísperas del lanzamiento, con un evento exclusivo -con entradas agotadas desde julio- en la librería Waterstones de Piccadilly, donde Sally Rooney leerá fragmentos de la novela y firmará ejemplares.

“Conversaciones entre amigos”, su novela debut, le valió a Sally Rooney el premio Escritora Joven del Año 2017 de The Sunday Times; y con su siguiente trabajo, “Gente normal”, la irlandesa se posicionó como una de las escritoras más destacadas de su generación.

“Gente normal” se ha publicado en 46 países, ha sido reconocida con el Costa Book Award y el British Book Award a la mejor novela del año y consiguió, asimismo, un rotundo éxito con la serie adaptada para televisión por Element Pictures, que se emitió más de 62 millones de veces, lo que la convirtió en la más popular de BBC iPlayer de 2020.