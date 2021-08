Rutinas cómicas con malabares, hoy, a cargo de Pope Pope Jr.

Ofrece por medio de Facebook un show familiar

El circo y la comedia se unen en el espectáculo de Luis Mejía Pope Pope Jr., quien hace uso de sus habilidades circenses para ofrecer un rato de entretenimiento y diversión, en un estilo al que llama “circomedia”.

Forever Circus presentará hoy el espectáculo de Pope Pope Jr., a las 17 horas, cuando se transmita el show en la página de Facebook Mérida es Cultura.

Luis Mejía Pope Pope Jr. señala que presentará una serie de rutinas cómicas que fusiona con malabares (clavas o bolos y pelotas).

Como parte del espectáculo, que ya fue grabado, interactúa con una niña del público.

Explica que suele realizar rutinas y presentaciones a las que llama “circomedia”, ya que mezcla la comedia y el circo, “es algo diferente, que casi nadie hace”.

Cuenta que desde muy pequeño, a los cinco años, comenzó a involucrarse en el circo, al lado de su padre, por lo que ya tiene 25 años de carrera artística.

En este proceso se le ocurrió relacionar la comedia con el clown y fue así como ideó varias rutinas que combinan ambas cosas, y que ha ido cambiando, pues domina los malabares, la acrobacia, el monociclo y la trompeta, por lo que crea números artísticos distintos. La presentación de hoy se abocará sólo a la parte de los malabares.

Cuenta que en los últimos meses ha hecho varios eventos altruistas, como una presentación que ofreció para niños de escasos recursos en el sur de la ciudad, “me gusta acordarme de los niños, no sólo el Día del Niño, sino siempre, por eso hago estos shows altruistas, porque sobre todo en estos tiempos no sé que puedan estar pasando, si han sufrido la pérdida de un familiar, o hay quienes no tienen la posibilidad de ir a un curso de verano, o no tienen una televisión o tablet para ver un espectáculo”.

Pope Pope Jr. comparte que también está apoyando a una asociación de cáncer que está rifando una de sus presentaciones a beneficio de un menor a quien quitaron un tumor cerca del corazón.

El show, gratis, es para toda la familia.— Iris Ceballos