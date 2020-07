S.O.S. de la danza mexicana

Piden ayuda para adultos mayores de este gremio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Exponentes de la danza contemporánea en México dirigieron una carta a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para solicitar apoyos a maestros, bailarines y coreógrafos mayores de 65 años, entre ellos excolaboradores del Ballet Nacional de México, que viven una situación “alarmante” debido a la pandemia.

En la carta publicada anteayer en la plataforma Change.org se indica que la comunidad dancística está muy preocupada por los adultos mayores del gremio. “Todos reconocemos que existe un rezago en materia legislativa para brindar un estatus digno a las condiciones laborales y de seguridad social del sector en su totalidad, problemática transexenal que no se ha resuelto adecuadamente, y que en estos tiempos de pandemia por el Covid-19 ha visibilizado de manera descarnada —como nunca antes— la precariedad y abandono en que se encuentra el gremio de la danza, y que afecta en mayor grado a los más vulnerables entre todos: nuestros maestros, bailarines, coreógrafos, iluminadores, escenógrafos y vestuaristas mayores de 65 años de edad”.

La misiva, impulsada por la coreógrafa Lidya Romero, añade que grandes personalidades han dedicado su vida a la construcción del capital artístico de México, tanto en salones de clase como en los escenarios, y sin los cuales es impensable el presente.

Ellas, además, han generado múltiples visiones y expandido la escena nacional contemporánea. “Quienes conforman este grupo de personas mayores no cuentan con salario estable, no son beneficiarios de ninguna beca, no gozan de seguridad social y en algunos casos sufren lesiones profesionales que les impiden desempeñar el oficio”, se indica.

Entre las figuras a beneficio de las cuales se dirige la carta están Victoria Camero, Virginia Samayoa y Miguel Ángel Palmeros.