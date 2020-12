Saca provecho de lo diferente

La Navidad 2020, inusual, pero no por eso negativa

MADRID (EFE).— Expertos en salud mental abogan por mantener el contacto virtual con los seres queridos, relativizar la importancia de celebrar fiestas concurridas, ser optimistas y no dejar que los niños pierdan la ilusión para afrontar la Navidad más atípica e incierta a causa de la pandemia del Covid-19.

El psicólogo Enric Valls dice que en la actual temporada decembrina “nos miramos entre nosotros y podemos observar incertidumbre, sorpresa, miedo, fatiga y dudas”, incluso “sentimientos de estrés postraumático o de fatiga pandémica”.

Ante esto queda “no perder la esperanza” y ser “optimistas, que no positivos”, porque “el positivo dice que no pasa nada, mientras que el optimista reconoce que las cosas no están bien y hace lo posible para cambiarlas dentro de las posibilidades”.

Valls aconseja no dejarse llevar por el síndrome del cumpleaños —el individuo “dice que todo está bien pero está fastidiado por dentro”— sino “hablar y comunicar lo que uno piensa, expresar con palabras que nos sentimos mal, y hacer partícipe de ello a las personas cercanas”.

Se trata de “abrir puertas de emergencia”, porque “hay quien, en estas situaciones, solo ve como salida la rabia o la agresividad”. Algo que se puede conseguir “dedicándonos a una afición, haciendo ejercicio, manteniendo charlas con las personas más cercanas” y haciendo tareas de voluntariado.

A su vez, la psicóloga Gracia Vinagre hace un llamado a que los adultos “transmitamos a los pequeños que, aunque van a ser diferentes, (las fiestas navideñas) serán igual de ilusionantes”.

“Aunque no se pueda regalar y ofrecer tantas cosas materiales, sí se puede ofrecer afecto y cariño”.

De un vistazo

Un regalo

El cambio obligado por la pandemia “puede ser un regalo” pues, aunque “vayamos a renunciar a cosas, a lo mejor estas fiestas nos enseñan otras”, destaca Gracia Vinagre.

Menos estrés

“Con menos gente no tendremos que preparar grandes cenas, sino ir a lo sencillo, que es la base del espíritu navideño”.