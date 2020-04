Sácale más provecho

Toma clases en línea y emprende en la cuarentena

En estos días en que mucha gente está en casa debido a la contingencia por el Covid-19, el internet puede ser un medio al que le puede sacar mucho provecho más allá de una forma lúdica.

“Se puede aprovechar mucho para aprender diferentes disciplinas, desde manejo de software dirigido a la parte de contabilidad, finanzas, administración o emprendimiento”, señala Óscar Josué Uh Pérez, maestro en Gestión Tecnológica y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).

“El internet se puede aprovechar para emprender, tomar cursos y capacitarse. En la actualidad, y debido a este tipo de problema que estamos enfrentando, hay muchas universidades e instituciones que están proporcionando contenido gratuito a toda la comunidad”, señala el también fundador del sitio web develoteca.com.

Uh Pérez señala que la UNAM y la Universidad de Harvard son solo algunas escuelas que ofrecen cursos en línea de forma gratuita, y que formadores profesionales por internet también se están abriendo este tipo de ayuda. “Cursos que costaban mil o dos mil pesos se han aperturado de forma gratuita”.

El emprendimiento, dice, es otra forma de aprovechar la red y tener ciertos conocimientos de cómo generar ingresos a través de internet, utilizando plataformas que hoy por hoy son microservicios. “Por ejemplo, si necesito una página para mi empresa en la que pueda vender y ver y enviar pedidos, estos tipos de negocios son los que se pueden aprovechar, más que nada para ayudar a la parte de la economía”.

Apunta que eso es una buena opción para generar un ingreso, en su caso, dice, cuenta con su página develoteca.com con la que genera ingresos a través de la publicidad y también un canal en YouTube, donde sube sus clases, que igual le da ganancias.

Sin embargo, en estos días también se debe tomar en cuenta que, como en la casa hay más gente por más horas al mismo tiempo con motivo de la contingencia, podría haber problemas de conexión.

“Es poco probable que colapse, pero puede notarse un intermitente, es decir, que me intento conectar y se cae; pero es complicado, a menos que tuvieran problemas quienes nos dan el servicio, que gracias a ellos nos conectamos. Si ellos tienen problemas nosotros también tendríamos, pero no habría porque haber problemas”.

No obstante, indica que mientras más gente esté conectada tal vez se vea un impacto al reproducir vídeos. “Pero si tenemos una cuenta básica de 10 megas o 5 megas, creo que podríamos trabajar sin ningún problema. En el caso de cursos o las clases, el mayor problema sería con las conferencias en tiempo real”.

Uh Pérez reconoce que él mismo ha tenido problemas con las conferencias en línea he tenido durante el día, aunque no sucede lo mismo en la noche, pues a esa hora mucha gente no está utilizando internet y ya no hay esa lentitud y con tranquilidad puede participar en videoconferencia en España, Estados Unidos u otros países.

Antes de la contingencia, las horas pico con más gente conectada eran de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero en estos días la misma cantidad de gente sigue conectada a las 6 de la tarde. “Es una suposición mía, pero creo que se está manteniendo el mismo flujo de gente conectada”.

Por ello, aconseja administrar los tiempos y tener disciplina para poder aprovechar el internet al máximo en estos días, ya sea produciendo, descargando o aprendiendo. “Es importante que este tiempo (de contingencia) no sea perdido y tampoco de vacaciones, sino que sea una oportunidad para buscar un negocio, hacer un servicio, una página… de buscar cómo sacar provecho a nuestro talento”.— Jorge Iván Canul Ek

