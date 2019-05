Sacerdote: un don para la humanidad

Semana del Seminario 2019

Por Omar Aldair Pech Tamayo (*)

Soy Omar Aldair Pech Tamayo, actualmente curso el tercer año de preparatoria en el Seminario Menor San Felipe de Jesús; pertenezco a la parroquia de El Señor de la Ampollas de Kinchil, Yucatán, pero soy de la comunidad de San Antonio Chum.

Desde pequeño me llamó la atención la figura del sacerdote, en mi casa hacía que celebraba la misa, mis padres siempre me educaron en el ambiente católico; fui creciendo e ingreso al grupo de monaguillos y es donde sentí mucho más fuerte el llamado, por ese llamado que Dios me hace es que decido ingresar al Seminario Menor en donde tengo un contacto más fuerte con los sacerdotes y conocerlos más de cerca me hizo valorar esa vocación, por eso les comparto esta pequeña reflexión.

En la vida de todo feligrés comprometido que se encuentra camino a Dios sabe de la importancia fundamental que el sacerdote tiene y el papel que juega dentro de la comunidad; sin embargo en la sociedad en general se tiende a desvalorarlo aunque claramente podemos darnos cuenta de lo necesitados que estamos de sacerdotes.

Hoy por hoy, si le preguntas a un niño qué es lo que quiere ser de grande el responderá policía, bombero, ingeniero, doctor entre otros, pero ninguno dirá “Quiero ser sacerdote”, todas las profesiones son importantes, pero, si falta Dios, falta todo y el sacerdote es el que hace presente a Dios en nuestras vidas, es mediador y puente entre los hombres y Dios.

Es aquí donde la comunidad, el pueblo de Dios está dentro de todo el milagro de la vocación por medio de la oración que se traduce en rezos, adoraciones eucarísticas, misas de jueves sacerdotal, que se hacen para el aumento de las vocaciones.

La Arquidiócesis de Yucatán está sufriendo escasez de vocaciones, los jóvenes de hoy están en una zona de confort de la cual no quieren salir por el miedo o porque simplemente no quieren despojarse de sí mismos; nos hacen falta jóvenes valientes que se comprometan a la causa de Cristo, pocos jóvenes se hacen la pregunta ¿qué quieres de mí Señor? No tengamos miedo de comprometernos con Dios.

No solo la vocación sacerdotal sufre una baja de compromiso sino también los otros llamados, como a la vida religiosa e incluso el matrimonio se encuentran en crisis actualmente.

Claramente hay que hacer oración por la vocación sacerdotal puesto que ésta, es la raíz que sostiene todo el gran árbol que es la Iglesia, donde los sacerdotes y seminaristas toman fuerza para continuar con el trabajo que Dios les ha encomendado.

El tener sacerdotes santos y buenos es tarea de todos, es un vínculo íntimo entre el pueblo que ora y el joven que responde, así que no tengamos miedo a responder y darle un “Sí” a Dios. Recuerda que tú eres un promotor de vocaciones y hoy en día se necesitan más personas comprometidas que no le tengan miedo a la aventura de la vocación.

Seminarista del tercer curso, Seminario Menor