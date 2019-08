“Saladdín” dice adiós a Mérida

Últimas funciones para salir de gira a Quintana Roo

“Saladdín” se va. La parodia yucateca del clásico de Disney dirá adiós de los escenarios de Mérida este miércoles 7, anunciaron los protagonistas de la puesta en escena que cerrará su ciclo días después con una breve gira de tres días por Quintana Roo, anunciaron ayer en rueda de prensa algunos protagonistas de la producción.

Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa, “El Chino” Fernández, Aldo Pascual, Julian Núñez y Roberto Bastarachea “Bobstar”, caracterizados como sus personajes en “Saladdín”, ofrecieron una rueda de prensa en la cineteca del teatro Armando Manzanero para dar a conocer la última fecha de esta producción en la capital yucateca, así como la realización de una gira por Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen para cerrar el ciclo de un montaje que dejó grandes satisfacciones a quienes participaron en él.

Recordaron que “Saladdin” se estrenó hace casi un mes a la par con el de los cines de la nueva versión de “Aladdin”, en un “boom” de producciones similares realizadas por compañías de teatro que contaron la historia a su manera cada una.

En el caso de ésta producción, “Saladdin” contó con una fuerte inversión en vestuario, escenografía y recursos técnicos para crear efectos visuales sobre el escenario y guión a cargo de Aldo Pascual.

“Es una obra que tiene una estructura base pero que no es igual a ninguna de las anteriores porque siempre habrá cosas nuevas que agregarle, cambiarle, chistes nuevos que improvisar, etc. Por eso, quien la ha visto dos veces la disfruta por fresca”, comentó Tila María Sesto.

La propia Tila hizo algunas precisiones sobre “Saladdín”, explicó que no es propiamente teatro regional porque, aunque se ubica en Mérida, los elementos del guión lo hacen perfectamente comprensible para cualquier espectador, sea o no yucateco, porque se pensó en una puesta en escena divertida para un público que quiere divertirse pero con algo que entienda, sin tantas palabras en maya o modismos; a pesar de que no se utilizan lenguaje ofensivo no es una obra para niños, pero si alguien quiere llevar a los más pequeños “es problema suyo, ya luego los llamaran de la escuela por los chistes que cuentan sus hijos”.

“Estamos entusiasmados y divertidos de poder ofrecer estas dos últimas funciones en Mérida porque queremos que mucho turismo venga a ver la obra aprovechando las vacaciones y gran cantidad de visitantes que hay”.

“Saladdín” se presentará el jueves 8, en Chetumal; el viernes 9, en Cozumel y el sábado 10 en Playa del Carmen.— Emanuel Rincón Becerra

Horario y boletos

Las funciones serán en el teatro Armando Manzanero el miércoles 7 a las 19 y 21:30 horas. Los boletos están a la venta de $180 a $280 en Farmacias de Ahorro, Opticas Espadas, Burguer King (calle 61 con 62, Centro), tusboletos.com. En las taquillas del teatro solo se venderán el día de la función.