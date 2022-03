Un ungüento mal usado causaría un tipo de neumonía

El uso del ungüento VapoRub ha llevado a graves problemas, incluso hospitalarios, pues suele usarse como una opción para despejar las vías aéreas, pero ha llevado a casos de neumonía, advierte el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra.

Explica que el citado ungüento se utiliza como si fuera inocuo, pero no es así, pues cuando se pone dentro de las fosas nasales, la persona lo traga, y al ser una sustancia grasosa no solo no despeja las vías aéreas, sino que condiciona a neumonía lipoidea.

El doctor López resalta que el uso de esa sustancia debe ser exterior, y no dentro de las fosas nasales

Ungüento en la nariz, un uso común.

El médico expresó lo anterior debido el uso popular de VapoRub para tratar de aminorar un malestar respiratorio, que ahora, durante la pandemia, también se popularizó ante las controversiales declaraciones del secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, quien dijo que los casos de Covid-19 no graves en niños pueden tratarse con tés, paracetamol y ungüentos como el VapoRub.

Lo anterior para justificar en cierta forma que no se hubiera autorizado la vacunación en niños de 5 años en adelante, algo en lo que se avanza, pero aún no es una realidad en el país.

Vacunación antiCovid, única alternativa

El doctor López, manifiesta que la vacunación en niños de 5 años en adelante es la única manera de protegerlos, de parar la pandemia y disminuir las complicaciones.

Al opinar acerca de los productos o fármacos que se ha dicho que ayudan a curar el coronavirus, el médico manifiesta que no existe la panacea para el Covid-19: “Es puro cuento, si fuera así la pandemia ya habría acabado y no, sigue”.

Afirma que hasta el momento no hay un solo medicamento que resuelva el problema de la infección de coronavirus. No hay un antiviral como en el caso de la influenza, por ello se usan algunos antiinflamatorios para ayudar a los pacientes con esta enfermedad, basados en la forma como actúan, pero no hay un tratamiento único, sino en conjunto con algunos otros medicamentos que han mostrado cierta utilidad clínica.