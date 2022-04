Unen esfuerzos a favor de los autistas

Mañana a partir de las 19 horas se realizará la apertura de la Galería Robles con una selección de obras y cuadros realizados por los artistas Michael Tolleson Robles y Jack Carl Anderson, ambos exponente de la plástica diagnosticados con autismo y quienes, en coordinación con el Club Rotario Mérida English, realizarán una dinámica para recaudar fondos a favor de instituciones yucatecas que apoyan a las personas con autismo y a sus familias.

Durante la velada de apertura de la Galería Robles, ubicada en la calle 66 entre 49 y 53 del Centro, Michael Tolleson pintará un cuadro el cual donará al Club Rotario Mérida English para ser rifado el próximo jueves 21. Lo recaudado se destinará a respaldar la labor de por lo menos dos instituciones locales que atienden personas con autismo.

César Gordillo Mena, secretario ejecutivo del Club Rotario Mérida, en rueda de prensa llevada al cabo ayer en la Galería Robles, habló en torno a este evento.

“Cuando las voluntades se juntan se pueden hacer proyectos muy padres en la sociedad”, comentó.

“El artista Michael Tolleson, con autismo, se ha acercado al Club Rotario Mérida Englisg, en el marco del Día Mundial del Autismo, conmemorado el pasado sábado 2, y nos ha ofrecido donar un cuadro que pintará mañana y que se rifará el 21 de abril; la idea es recaudar fondos para apoyar a la niñez con autismo a través de agrupaciones civiles que trabajan con ellos”, explicó.

Los boletos cuestan 200 pesos y habrá una promoción especial de tres boletos a 500 pesos. La venta se realizará a través de las redes sociales Club Rotario Mérida y Club Rotario Mérida English. El tiraje será de 200 boletos.

El artista

Michael Tolleson Robles tiene 65 años de edad, es originario de Texas de madre mexicana y está casado con Jack Carl Anderson, ambos son autistas. Comenzó a pintar hace 10 años, domina la técnica al óleo. Su tema favorito son los caballos y se expresa lo mismo en lo abstracto que en lo figurativo.

Hace dos años abrió la Galería Robles en Mérida, pero debido a la pandemia no fue sino hasta ahora que será inaugurada y lo hará apoyando al Club Rotario Mérida English en esta tarea de recaudar fondos a favor de los niños con autismo.

Brevemente explicó que el autismo es una condición que presentan algunas personas; es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de un individuo en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

Inconscientemente se ha hecho creer que el autista es una persona que no tiene cabida en la sociedad y que no puede hacer muchas cosas, sin embargo, compartió Tolleson, ha encontrado en el arte y la pintura la forma de brotar y expresarse, si bien no socializa mucho, encuentra en la pintura el medio de comunicar sus sentimientos, pasiones, anhelos, deseos y estados de ánimo.

“Para la pintura del próximo miércoles no tengo un tema definido aún, ya surgirá en el momento; mi tema favorito son los caballos y lo mismo los puedo plasmar en el lienzo desde una perspectiva abstracta o figurativa”, dijo.

Para él, “la pintura es algo que nació de mí y tengo ese don y esa luz interior de poder concebir un cuadro y realizarlo en unos minutos, me siento muy bien por ello”. Por eso, aseguró que todas las personas autistas poseen un don, algo especial que las hace únicas, solo falta descubrirlo y potencializarlo.— Emanuel Rincón Becerra