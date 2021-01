Salva los corazones

Pide San Enrique de Ossó no caer en los egoísmos

Contagiar al mundo de amor y fe fue el llamado que recibió ayer la comunidad educativa teresiana en el tradicional Pregón de San Enrique de Ossó, santo fundador de la Congregación de las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

El colegio Teresiano Enrique de Ossó celebró la fiesta del santo con esta actividad transmitida por Zoom.

Alumnos, profesores, religiosas, padres de familia expresaron alegría por esta fiesta de las teresianas, en diferentes momentos de la transmisión.

El programa se inició con una celebración eucarística celebrada en vivo por el presbítero Álvaro Olivares Alvarado en la capilla del Instituto Cultural, de Ciudad de México.

En la actividad participaron los colegios teresianos de Puebla, Huejutla, Mérida y de la capital del país. De Mérida participaron los colegios Vasco de Quiroga campus Cabo Norte y Paseo de Montejo.

Al concluir la eucaristía dio inicio el Pregón de San Enrique de Ossó con una historia en la que se hizo alusión a una epidemia: Un grupo de estudiantes viajó a diferentes lugares en el automóvil DeLorean de la cinta “Volver al futuro”. En algunos momentos del vídeo los jóvenes bailaron coreografías de temas modernos.

“No hay gente en las calles porque hay una epidemia, todo se están resguardando”, contaron en la historia .

Un joven les respondió que esta enfermedad no es un virus en sí, “esta enfermedad contamina nuestro cuerpo y nuestra mente, pero creo que he encontrado algo que ha ayudado a no contagiarme y creo que es algo que todos necesitan... Creo que hemos encontrado la cura que necesitamos”. Después integrantes de la comunidad educativa comenzaron a pronunciar Enrique varias veces. “¿Estás ahí?, ¿Dónde estás? Preguntaban”. Y en un instante asomó la imagen del joven Giancarlo Alamilla Guzmán personificando al santo.

“Teresianos y teresianas de 2021 estoy aquí gracias a sus compañeros de tercero de secundaria que se han preocupado por la situación actual dándome la oportunidad de compartir está gran momento con ustedes”.

“Sé que les ha tocado una situación excepcional, una pandemia que ha cambiado radicalmente su forma de vida, pero ese no es el único problema: recientemente he descubierto una nueva enfermedad el desánimo de la sociedad actual”, dijo el santo en su mensaje.

“Las familias se están separando, los jóvenes se están conectando a través de celulares, iPads y computadoras, pero están más solos que nunca. La búsqueda de la moda y el éxito se ha convertido en una obsesión, en un excusa para ser egoístas y eso enferma nuestro corazón, pero les tengo una buena noticia, he encontrado la cura, se llama amor, esperanza y fe”.

“La cura para alejarnos del egoísmo es vivir las enseñanzas de Jesús”, resaltó. “Seamos los principales promotores del reino contagiemos al mundo de amor y fe”, expuso en el mensaje.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Mensaje

Ileana Lizama Ramírez, directora general del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, expresó que les alegra mucho estar con la comunidad y compartir la misa. Invitó a la comunidad a “poner en manos de Dios todo su trabajo, el esfuerzo realizado, sus momentos de incertidumbre, de miedo, de frustración, las alegrías que pasaron y también los aprendizajes”.

Teresiano de corazón

El padre Álvaro Olivares Alvarado fue reconocido como Hermano de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.