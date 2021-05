Sandra Gómez sigue a Jesucristo gracias a Omega

Sandra Gómez Molina, de 27 años, recobró el sentido de su vida en 2017 durante el retiro de Pascua del Grupo Apostólico Omega, del que ahora es la coordinadora de Local y Propaganda, una de las voces de esta organización para universitarios.

Desde el año pasado recibió esta encomienda y con la pandemia los locales pasaron a ser las plataformas de internet, de las que tuvo que aprender su manejo.

Uno de los frutos del uso de estos espacios virtuales fue la internacionalización de Omega, ya que en la pasada edición participaron jóvenes de otros países.

A Sandra Gómez, quien es licenciada en Administración Empresarial, le queda poco tiempo en la coordinación de Local y Propaganda, ya que es una encomienda anual para un integrante de Omega.

Este año de servicio 2020-2021 ha sido muy especial para ella.

Ella se inscribió a un retiro de Omega tras un momento difícil en el ámbito familiar, laboral y personal, sentía que algo le faltaba. “Me enteré que Omega realizaría una Pascua Juvenil en una publicidad de Facebook”.

Como en familia

Compartió que tuvo “mucho miedo de ir, no conocía a nadie, era muy penosa, no podía hablar frente a una cámara porque me daba mucha pena”. Pero esa timidez pronto desapareció porque “en Omega me recibieron como si fueran mis amigos de toda la vida, me hicieron sentir en confianza”.

Recordó que el Viernes Santo tuvo un encuentro con Jesús cuando lo vio en la cruz y entregó a su madre. “Sentí que algo me invadió y pude comprender el gran amor que Jesús y María nos tenían y sentí que mi vida ya tenía sentido y tenía mucho que dar sirviendo”.

“Quería que muchos jóvenes encontraran ese amor que yo encontré en Jesús y María”, expresó.

Después de su formación como Alfa se hizo integrante de Omega, en donde ha tenido diferentes encomiendas, la más reciente, el área de Local y Propaganda.

Si no hubiera pandemia tendría a su cargo varias funciones como solicitar el local y su limpieza así como llegar de primero y salir de último; “hacemos la logística, nosotros trabajamos detrás de las actividades y hacemos propaganda para que las personas sepan que existen y tiene actividades para muchos jóvenes”.

Comentó que ni por la pandemia ni el confinamiento suspendieron los retiros juveniles, únicamente cambiaron de “sede”: ahora son en plataformas en línea. “Nos hemos vuelto grandes expertos en la tecnología, organizamos actividades híbridas desde septiembre pasado”.

Para ella, ser parte de Grupo Apostólico Omega le ha dejado una gran experiencia: le ha permito ver la vida de una manera muy diferente, verla con los ojos de Dios; ser una persona que al ver a los demás puede apreciar sus virtudes; “debemos vernos a uno mismo como María nos ha mirado: como una madre que ve a sus hijos”.

Añadió que su hermano menor, Daniel, también se unió al grupo, lo que dio pie a que la familia también se acercara a Dios. Además en Omega ha encontrado grandes amigos y experiencias inolvidables.

Por último, invitó a jóvenes de 18 a 25 años de edad a participar en el próximo ciclo de Alfas. Hoy miércoles es el último día para inscribirse en la página de Facebook @grupoapostolicoomega.— Claudia Sierra Medina