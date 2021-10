Sanó con “Muñequita”

Unipersonal duro y crudo en el foro “Rubén Chacón”

La infantilización de las mujeres y la cultura de la violación son temas que se abordan en “Muñequita”, una puesta en escena dura y cruda que deja ver y sentir la rabia de una mujer que rompe con los cánones para expresarse libremente y en medio de las situaciones intensas que atraviesa hace reflexionar al espectador.

Al menos eso espera la actriz Gina Martínez, quien protagoniza esta obra, de la cual escribió la dramaturgia y también produce.

Se trata del primer unipersonal de la actriz, quien comparte que la idea del proyecto comenzó en 2015 cuando entró en una crisis de depresión y ansiedad muy fuerte que le impedía moverse, bailar o actuar.

Un tiempo estudió literatura, así que decidió escribir, y por medio de las letras sacar el enojo, la rabia, y surgió el alter ego de “Muñequita”, que siente fue su salvación.

Cuenta que al principio le dio un poco de pena, por el cuestionamiento de “¿cómo una mujer puede decir eso?”, pues es una obra fuerte que aborda el tema de la cultura de la violación y la infantilización de las mujeres.

Indica que como ella es de baja estatura, siempre la veían como una niña, a la que no le era permitido expresar su rabia, ni decir groserías, cosas que se permiten a los hombres y que algunas mujeres que “agarran el toro por los cuernos” hacen.

No fue su caso, pero en el período que cursó la crisis de depresión y ansiedad y retomó la escritura, encontró en la literatura la forma de expresar la rabia y el dolor por el abuso que sufrió cuando era niña, y que en su vida adulta desencadenó en relaciones tóxicas y comportamientos tóxicos y peligrosos.

La historia

El unipersonal, proyecto realizado con el apoyo del Pecda Veracruz 2021, habla de una mujer adulta que sigue comportándose como niña para vengarse de los hombres y usa el sexo para castigar a la gente y castigarse. Rompe con las reglas con las que fue criada y empieza a autodestruirse.

En este sentido, la actriz manifiesta que “Muñequita” es una pieza escénica para justificar su propia rabia, para hacer notar el derecho de las mujeres a tener y sentir rabia, enojo y poderlo expresar.

Aclara que sabe que “Muñequita” no expresa de la manera más sana su enojo y el personaje lo sabe y lo saca a relucir en las sesiones que tiene con la psicóloga que, si bien no aparece como tal en la obra, existe en la ficción.

No se sabe si el personaje se arrepiente o si cambia, pero tal como debe hacerse en la vida real, según le dijo su propia terapeuta, hay que sacar toda la rabia, gritar, llorar, decir todo lo que se siente para poder comenzar el camino de la sanación.

Algunas partes de la obra fueron inspiradas en personas que pasaron por la vida de la actriz, como la psicóloga, que considera es una síntesis de todas las terapeutas que le han ayudado a salir de los estados tóxicos.

A nivel personal, Gina Martínez expresa que el proyecto ha sido muy revelador y bello, no solo porque le ayudó a expresarse, sanar y a darse cuenta de que ella ya no tiene los pensamientos tóxicos de “Muñequita”, sino también porque a nivel profesional fue un salto fuerte, ya que es la dramaturga, actriz y productora de la obra, de modo que tuvo que buscar un equilibrio para no descuidar ninguno de esos aspectos.

La actriz afirma que la obra incomoda por las situaciones que se presentan, “no es una obra que te acaricia, te golpea y te deja reflexionando”.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Obra: Más detalles

La obra se estrenará el jueves 14 de octubre en el Foro Alternativo “Rubén Chacón”.

Más funciones

Los días 15, 16, 21, 22 y 23, dos fines de semana de jueves a sábado, todas a las 19 horas. La obra está dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años.

Reservaciones

El aforo es limitado. Las reservaciones se reciben en el WhatsApp 9993-53-92-08. El precio de los boletos es de $120 en preventa hasta el 12 de octubre, y posteriormente de $150. Estudiantes: dos boletos por $200.