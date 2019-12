Santa María de Guadalupe y el Nican Mopohua

Fernando Ojeda Llanes (*)

Hemos visto durante el transcurso del mes las grandes muestras de devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Miles de personas abarrotan los santuarios y en la Basílica de Guadalupe en México han sido cerca de siete millones.

Sin embargo, muy pocas personas la conocen. A las que les he preguntado no saben qué es Aparecida ni los preciosos diálogos que tuvo con Juan Diego que dan testimonio de su inculturación: tomar lo bueno de la cultura mexicana de aquel entonces para llevarla a la plenitud de Dios Nuestro Señor.

Tenemos muchísimos documentos desde el siglo XVI, pero uno de los más importantes es el Nican Mopohua, escrito en 1546 por el indígena Antonio Valeriano tomando las palabras que le redactaba Juan Diego.

Muy pocos saben que la Virgen se presenta no solo por Ella, sino por traer a su Amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo en su vientre y lo menciona el Nican Mopohua cuando se aparece por primera vez y dice: “Juanito, Juan Dieguito”, el diminutivo que las familias utilizaban con sus seres queridos. Continúa: “Escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito… Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes en todo mi amor personal, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación”. Se observa que el motivo de su llegada es Él, Jesucristo.

Debemos darnos cuenta que en la cultura indígena de aquel entonces el templo era su civilización, de tal manera que la Virgen cuando pide una casita sagrada o un templo se refiere no solamente a un edificio, sino a una nueva civilización, pero del amor, del amor en Jesucristo.

Nos deja su sagrada imagen impresa en la humilde tilma de Juan Diego, ¿por qué no lo hizo posteriormente en Lourdes y Fátima cuando se apareció a unos niños como videntes que relataron cómo es para que los artistas la pintaran y realizaran su escultura con gran belleza? Ella prefirió dejar su fotografía impresa en la tilma de Juan Diego para que todo el que la mirara fuera su vidente. Ella quiso quedarse impresa. No fue hecha por mano humana, es divina.

En algunas de las conferencias en las que he participado me han dicho que por qué no se aparece de nuevo la Virgen de Guadalupe ante estos momentos que estamos viviendo de crímenes, asaltos, robos, extorsión, secuestros.

¿Cómo es posible tal pregunta si Ella no se ha ido, somos nosotros los que la sacamos de nuestro corazón, de nuestros hogares, las escuelas, los ambientes? Ella vino a quedarse y no solo para México: “Porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes de hombres, los que me amen, los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores”. Nos pide que acudamos a Ella, no que la saquemos.

Muchas son las enseñanzas y mensajes que Santa María de Guadalupe nos envía a través de su mensajero San Juan Diego, el Nican Mopohua nos brinda la oportunidad de conocerla. Una de las partes más sublimes es el momento en que Juan Diego, debido a que su tío Juan Bernardino se encontraba gravemente enfermo y tiene que acudir a Tlatelolco por un sacerdote, con su inocencia para no ser detenido por la Virgen trata de evitarla dándole la vuelta al cerro —como si pudiéramos escondernos de la que todo lo ve—; Ella se le aparece en el camino y le dice: “Escucha, ponlo en tu corazón, Hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa?”.

Este mensaje debe guardarse en nuestros corazones, su contenido es enorme, la propia Madre de Dios se honra en ser también Nuestra Madre y su bondad hacia nosotros no tiene limitaciones, Ella claramente nos está demostrando que nunca nos ha de abandonar, somos sus videntes y quiere que nos acerquemos a Ella, nos ha dejado su real y verdadera fotografía impresa en la tilma de Juan Diego, no es una pintura, es una obra de Dios. Leamos el Nican Mopohua.

Representante en Mérida del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Socio de la Academia Pontificia Mariana Internacional del Vaticano.

