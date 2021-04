"Save Ralph": La impactante muestra del maltrato animal

A través de un cortometraje que se ha hecho viral, por el contundente mensaje que se envía en él, se busca erradicar mundialmente las pruebas de laboratorios en animales.

MÉXICO.— Durante muchos años la industria de los cosméticos (y otras) han usado animales para detectar posibles reacciones alérgicas en los ojos, piel y más. Sin embargo, para conocer estos resultados se requiere de prácticas que resultan muy dolorosas e incluso fatales para dichos seres vivos.

La realización de pruebas en animales sigue siendo una práctica que muchos laboratorios continúan implementando para crear productos más seguros para los seres humanos, pero desafortunadamente, esto representa un ataque hacía los animales.

Debido a la gran cantidad de muertes injustas, personas y organizaciones han luchado para que se elimine la crueldad animal. Ahora un cortometraje que ha impactó a miles, recuerda la lucha que se mantiene desde hace muchos años para ayudar a los animales.

En redes sociales circula un vídeo a modo de falso documental en el que se muestra la historia de un conejo llamado Ralph, quien trabaja en un laboratorio que hace pruebas de cosméticos en animales.

En el vídeo, el conejo menciona que ha perdido un ojo, no escucha bien y tiene quemaduras en la espalda debido a las pruebas a las que ha sido sometido, pero la ha ido "mejor" que a otros, incluso comenta que pertenece a una familia de animales de laboratorio. Ralph deja entrever que no concibe la vida sin sufrimiento.

El cortometraje ha causado conmoción en el público, pues de forma "ficticia" muestra el uso de animales para realizar pruebas de laboratorio. Sin embargo, la intención del corto es promover la prohibir de pruebas en animales.

Este materia, es parte de la campaña mundial de la organización Humane Society International (HSI), para visibilizar el sufrimiento de los animales en los ensayos de las industrias de belleza e higiene personal.

Help #SaveRalph & countless animals still used worldwide for cosmetic testing! Alarmingly, animal testing is still legal in 80% of countries. 💔🐰



WATCH & TAKE ACTION to help stop this cruelty now 🚫💄: https://t.co/4mfW46zgwo@TaikaWaititi @rickygervais @oliviamunn @ZacEfron pic.twitter.com/qB6rBSTZUn