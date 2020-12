Schirp Delicatessen ofrece platillos únicos para la cena de fin de año

MÉRIDA.- La última noche del año es una velada especial que hay que celebrar con los seres queridos. Este 2020 se recomienda festejar en casa.

Sin embargo, el festejo en casa no impide que se degusten platos gourmet como se ve en las películas. Ahora bien, si no tienes tiempo para cocinar o de plano la cocina no es lo tuyo, Schirp Delicatessen ofrece una selección de platos que le darán realce y distinción a la velada.

El negocio, que lleva 87 años haciendo de las cenas navideñas y DE fin de año experiencias de sabor, tiene entre sus guisos pierna ahumada claveteada, galantina de pavo y roast beef, preparados con la receta original traída de Europa hace varias décadas.

“La pierna claveteada es la que nosotros hemos hecho desde la época de mis abuelos, que llegaron de Alemania y tiene un sabor dulcecito”, asegura Alejandro Schirp Magaña, propietario del negocio, situado en la colonia García Ginerés.

La pierna se prepara de la manera tradicional alemana, es decir, después de procesar las piernas de cerdo, se marinan el tiempo suficiente para que se impregne sus sabores, luego se pasa al horno ahumador, en donde se cuece y se impregna el sabor ahumado natural.

Galantina de pavo y roast beef para la cena

La galantina de pavo es un producto que exige un alto grado de dedicación y esmero en su preparación: desde el deshuese hasta el relleno. El platillo combina una gran cantidad de sabores que harán de la cena un acontecimiento inolvidable.

El roast beef, uno de los platillos más representativos de la cocina inglesa, es otra opción para despedir el año, al igual que el pavo horneado estilo alemán, cuyo proceso es “dificilísimo”, según señala Schirp Magaña.

“Es muy complicado hacer ese pavo porque se tiene que abrir y cerrar el horno más de veinte veces para bañarlo con su jugo, para checar la temperatura, para inyectarle todas las cosas que llevan”.La elaboración del pavo, cuya receta trajo su bisuablea desde Alemania, tarda cuatro horas.

Te puede interesar: Atractivos paquetes de Schirp Delicatessen para la cena de Navidad

Además de estos platillos, Schirp Delicatessen también cuenta con los tres paquetes que ofreció en navidad y que incluyen 4.5 kg de carne frías, así como jamones Virginia, Navidad y Nochebuena, salchichón Boloña, salami ahumado, pastel Bremen, pastel Hamburgo, chamorro, entre otros productos.

Los pedidos se pueden hacer vía WhatsApp al 9993 612830, a los teléfonos 999 925 35 85 y 999 920 53 31, o en la página de Facebook Schirp Delicatessen - Carnes frías y embutidos premium.

El negocio se encuentra en el número 205-A de la calle 24 entre 29 y 31 de la colonia García Ginerés.- Iván Canul Ek