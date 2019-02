Se apaga la estrella de “Coqui” Navarro

El Monumento a los Creadores será su última morada

El compositor progreseño Enrique “Coqui” Navarro falleció ayer en la mañana a los 84 años de edad tras larga dolencia.

Autor de los boleros “Despierta paloma” y “Te amaré toda la vida”, entre muchos otros, Enrique Novelo Navarro nació en Progreso el 17 de julio de 1934.

Luis Pérez Sabido, presidente de la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”, compartió una semblanza del compositor, con información tomada del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán.

Su madre, la maestra de piano María Navarro Sanabria, le regaló su primera guitarra.

A principios de 1949, “Coqui” y sus amigos René Frías Alonzo y Leopoldo García Bestard formaron el Trío Porteño, que a fines de ese año actuó junto a Los Panchos en el teatro principal de Progreso y adoparon el nombre de Los Panchitos.

En abril de 1950, el trío viajó a Veracruz, donde se incorporó al elenco de la compañía de Paco Miller (Edmundo Antonio Jijón Serrano, originario de Guayaquil, Ecuador), quien los rebautizó como Los jilguerillos de Yucatán. Entonces iniciaron una gira por el país y el sur de Estados Unidos que se prolongó hasta 1952.

Después, “Coqui” trabajó en Ciudad de México como mensajero de una empresa de aviación y se alistó en el Ejército, donde ascendió hasta convertirse en sargento. Trabajó en bares y comenzó a escribir sus canciones. En Ciudad Victoria se unió al trío Los Rey. De regreso a Mérida se incorporó a la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”.

En 1958, compuso “Despierta paloma”, que más adelante interpretó Joselito en una película. En 1959, su bolero “Me lo dice el corazón” obtuvo el primer lugar en el Concurso Chan Cil convocado por la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”.

En 1960, escribió el bambuco-clave “A Palmerín”, con motivo del traslado de los restos del compositor tekaxeño al Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, y el bolero “Mi declaración”, que años después fue conocido con el nombre de “Te amaré toda la vida”.

En 1965, su bambuco “Déjame llegar a ti”, interpretado por Judith Pérez Romero, ganó el primer lugar en el Concurso de la Canción Yucateca convocado por el Ayuntamiento de Mérida. Ese año “Te amaré toda la vida” fue grabado por la cantante chilena Sonia “La única” en el sello RCA Víctor.

En 1966, Rubén Zepeda Novelo, con acompañamiento de mariachi, grabó “Despierta paloma” y “Te amaré toda la vida”. En 1967, Las Hermanas Águila llevaron al acetato “Amor” y “Te amaré toda la vida”, en sello Orfeón. En 1968, en Miami, el dúo Cabrisas-Farach grabó el tema “Amor” y la cantante Irene Farach, la balada “Sonríe”. En 1969, Alfonso Ontiveros llevó al disco “Sé que te quiero”; Marco Antonio Muñiz, “No sé qué está pasando”, y Lupita D’ Alessio, “Ese fue tu error” y “Si no te gusta como soy”.

En 1970, Los Tres Montejo grabó “Deshojando la flor” (Me quiere, no me quiere) y, al año siguiente, “Al caminante” en el disco conmemorativo del centenario de Progreso.

En 1973, Imelda Miller llevó al acetato “Qué le vas a dar”. En 1975, Miguel Aceves Mejía grabó con el Mariachi Vargas “Borraré tu nombre”.

En 1975, el sello Orfeón editó un álbum triple titulado “Lunada bohemia con Enrique ‘Coqui’ Navarro”. En ese álbum interpretó: “Amor”, “Así”, “Borraré tu nombre”, “Cada minuto”, “Ciegamente”, “Cómo pudo suceder”, “Cuando me faltas tú”, “Cuando sueñas a mi lado”, “Cuando sueño contigo”, “Cuando tú te decidas”, “Dichoso el que vive contigo”, “Dichoso”, “Dilema de amor”, “Dímelo”, “Este amor tan bonito”, “Felicidades amor mío”, “Fin de semana”,” Gracias a ti”, “Gracias vida”, “Hasta hoy”, “No me importa”, “No me interesa”, “No me vayas a extrañar”, “Para soñar”, “Sé que te quiero”, “Solo quiero hablar de ti”, “Te amaré toda la vida”, “Un lugar”, “Vamos a soñar” y “Yo soy el otro”.

También son de su autoría los temas: “A quién”, “A todas horas”, que grabó Pedro Vargas, “Amantes de medio tiempo”, que graba Marco Antonio Muñiz, “Amor por qué has llegado”, “Amor”, “Cuando un amor termina”, “Desengaños”, “Estoy buscando un amor”, “Los que yo te doy”, “Nos amamos”, “Qué le vas a dar”, “Somos pecadores”, “Tu nuevo amor”, “Un beso mío”, “Una vida sin amor”, “Vas a sentir”, y otras más.

Reconocimientos

El 15 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Mérida le confirió la Medalla del Centenario de Guty Cárdenas. En noviembre de 2009, el gobierno del Estado le otorgó la Medalla Yucatán. El 4 de noviembre de 2014, la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”, en reconocimiento a su fecunda trayectoria como compositor, le concedió la Medalla “Ricardo Palmerín”. Su retrato al óleo forma parte de la galería de compositores del Museo de la Canción Yucateca.

“Coqui” Navarro fue cremado ayer mismo y se oficiará una misa de cenizas el martes 5 a las 6 de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima.

Posteriormente las cenizas serán depositadas en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca que se ubica en el Cementerio General de esta ciudad.

Le sobreviven su viuda Cecilia Osorio Elías e hijos Enrique y María Cecilia Novelo Osorio.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Intérpretes

Algunos de los artistas que han interpretado las canciones de Enrique “Coqui” Navarro son: Lupita D’Alessio, Marco Antonio Muñiz, Olga Guillot, José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez, José Luis Rodríguez “El Puma”, Lucha Villa, Roberto Ledesma, Gloria Mirabal, Luis Aguilar, Pepe Jara, Estela Núñez, María Alejandra, Lía Baeza, entre muchos más.

Telenovela

Su canción “Te amaré toda la vida” fue el tema de la telenovela “El abismo” en 1965.