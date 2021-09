Se despide el padre Tiscareño

La Escuela Hogar de Mérida, que atiende hasta hoy el padre Ricardo Tiscareño Durán, tendrá nuevos directores a partir del viernes 1 de octubre, con la llegada de una nueva congregación de religiosos a Yucatán, para atender la obra, que se ubica en la colonia México.

El sacerdote Ricardo Tiscareño, quien era de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y desde hace siete años es incardinado, es decir, diocesano, será enviado a servir a una comunidad católica de Yucatán que aún desconoce.

El hasta ahora director de la Escuela Hogar de Mérida aclaró que no se irá de Yucatán, sino que, como otros sacerdotes del decanato 2, al que pertenece, será enviado a una nueva comunidad como parte de los cambios que se han dado recientemente.

“El obispo me pidió un cambio; como a otros sacerdotes que cambian en la Arquidiócesis, así también me toca cambiarme a mí”.

Explicó que les pidieron la obra para que venga otra congregación, la de los Hermanos Religiosos de la Natividad de Jesús, que serán nuevos en Yucatán.

El sacerdote Tiscareño detalló que se celebrará una misa el 1 de octubre, a las 7 de la noche, en la capilla de los Sagrados Corazones, que forma parte de la obra, la presidirá el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, para la entrega de las instalaciones.

“Yo voy a estar en la despedida, es el último día que voy a estar aquí”, indicó.

El sacerdote expuso que para él fue triste la notificación del cambio, ya que en la obra tiene 26 años como sacerdote, pero lo más importante como sacerdote es la obediencia al obispo y la voluntad de Dios que ha querido luego de algunos años de trabajo.

Recordó que antes de brindar servicio como sacerdote estuvo otro tiempo, cuando era religioso novicio que iba al seminario a estudiar y a la Escuela Hogar para apoyar la obra con los padres de la congregación de los Sagrados Corazones.

Aniversario

La Escuela Hogar de Mérida celebrará el 28 de octubre próximo los 53 años de su fundación a cargo de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús.

El padre Guillermo Tiscareño (fallecido) estuvo casi 49 años sirviendo en la Escuela Hogar de Mérida, recordó de su hermano, originario de Ciudad de México. Tiene otro hermano sacerdotes, José Luis.

Al fallecer el padre Guillermo hace año y medio, el padre Ricardo Tiscareño se quedó solo al frente para servir en la obra.

La gente me decía: “Padre y no le van a mandar a un sacerdote, y les respondía que no, no me lo han mandado”.

La congregación que recibirá la obra llegará antes pero el 1 de octubre se les entregará todo, explicó.

El sacerdote recordó que en la Escuela Hogar hay 34 muchachos. “Tenemos doce menores de primaria; 16 de secundaria; y jóvenes de preparatoria y universidad. Desde niños han estado aquí”.

El padre Tiscareño recordó que los servicios de la obra son educación, moral y que sean hombres de bien porque vienen de familias desintegradas. Parte de los servicios incluyen talleres.

Comentó que a la obra iba un boxeador, José “Barretas” Pinzón, a enseñarles boxeo, como actividad nueva de este año, no para aprender a pelear entre ellos sino para ver si surgía un “Canelo” yucateco.— CLAUDIA SIERRA MEDINA