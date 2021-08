Se disfraza para vacunarse contra el Covid y así honrar la memoria de su hijo

Un padre asiste a vacunarse disfrazado como un personaje de Plaza Sésamo, para honrar la memoria de su hijo fallecido por cáncer.

El dolor de perder a un ser querido es sin duda incomparable, pero si se trata de un hijo pequeño, no hay palabras que describan el vacío que puede dejar en sus padres. Sin embargo, para Josue Valdés y Yesenia Pecina mantener el buen humor es una forma de honrar la memoria de su hijo Emmanuel.

Emmanuel, Josue y Yesenia, en una salida familiar. Foto de Facebook

Emmanuel falleció en junio, a la edad de 11 años, víctima de un cáncer que se le detectó cuando tenía cinco años. Durante este tiempo, sus padres lo ayudaron a no perder la sonrisa. El vacío que dejó su partida no ha hecho más que mantener la fortaleza de sus padres, quienes han decido honrar la memoria de su hijo de una manera particular.

Hacer sonreír a otros, por la memoria de Emmanuel

Yesenia y Josue manienen vivo el recuerdo por su hijo Emmanuel. Foto de Facebook

Y es que Josue decidió presentarse al módulo de vacunación contra el Covid-19, en Apodaca (Nuevo León) disfrazado de Enrique, el carismático personaje de Plaza Sésamo.

“Hoy se fue a la vacuna disfrazado de Enrique de Plaza Sésamo. De verdad no aguantaba yo la risa y desde que se bajó de la camioneta era la sensación”, compartió Yesenia en Facebook, donde recordó que para Emmanuel siempre fue divertido “las payasadas de su papá”.

Josue al momento de recibir la vacuna contra el Covid-19. Foto de Facebook

Para demostrar que era un acto de amor a la memoria de su hijo, Josue no dudó en llevar un cartel con el nombre del menor fallecido y aseguró que su intención era sacarle una sonrisa a la gente que también se estaba vacunando, pues ese sería el mayor homenaje a su hijo.