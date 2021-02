MÉRIDA.- El Carnaval de Mérida es una fiesta muy esperada por los yucatecos, por lo que exreyes y exreinas de las carnestolendas coinciden en señalar que se extrañará la celebración, el ir a disfrutar de los paseos, la convivencia en familia, los espectáculos de baile, el ver los artistas invitados y los conciertos, pero la mayoría está de acuerdo con la cancelación del evento.

También consideraron que todos los que gustan de esta singular fiesta de Momo pueden celebrar sin salir de casa, disfrazándose, bailando y hasta haciendo videollamadas en grupo o plataformas de video, para convivir a la distancia con aquellos con quienes suelen ir al carnaval.

Extrañan la libertad

Mario Herrera “Dzereco”, rey del Carnaval de Mérida en 2011, considera que lo que más se extrañará después de 11 meses de contingencia, es la libertad de poder salir, divertirse, reír, tener esa cercanía inmediata con la gente que queremos, desde los abuelos, padres, amigos.

-"Hay cosas que vemos con frialdad o banalidad, como salir al cine o al teatro, cosas que hoy añoramos, y el carnaval es una muestra palpable de nuestra cultura como yucatecos y meridanos, una fiesta que esperamos con ansias, porque los yucatecos somos gozadores, nos gusta la pachanga, el baile, pretexto buscamos para hacer fiesta".

Sobre la cancelación del carnaval digital que se planeaba hacer este año, manifiesta que por una parte siente que a la gente le hace falta sonreír y este tipo actividades, y el sector de los eventos de entrenamiento es uno de los más afectados, porque no se ve como una prioridad, no se analiza el revulsivo que puede ser en la economía, y actividades como el carnaval digital era una oportunidad de “oxígeno” para el artista, el fotógrafo, el bailarín, la modista…

Sin embargo, le parece que tomar en cuenta la opinión de la población para cancelarlo es algo debe respetarse, pues se está haciendo eco a la petición de la gente, “vivimos tiempos políticos y no podemos saber qué tan reales son esos señalamientos, si son verdaderos, hechos por la sociedad o hechos por otros con fines políticos”.

Carnaval desde casa

Considera que las personas que gustan del carnaval pueden celebrar en casa, armar con la familia nuclear la fiesta, disfrazarse, sacar las botanas y hasta hacer un concurso del disfraz más original, con premios sencillos y no caros.

Brenda Cruz Euán, reina del Carnaval de Mérida en 2019, cree que lo que más se extrañará es el motivo para reunirse en familia, el ponerse de acuerdo para ir a disfrutar de la fiesta, la preparación de las familias que se disfrazaban en grupo o se mandaban a hacer playeras para la ocasión, el salir con los primos o los amigos a disfrutar del carnaval.

Destaca que muchos extrañarán los increíbles shows de música en vivo, los conciertos, el ver a los artistas invitados que suelen participar en los desfiles y considera que hasta añorarán el quejarse, como cada año, decir que está lejos, que no es lo mismo que cuando estaba en Paseo de Montejo, que hay calor, que no hay techo, e incluso hasta las publicaciones de amigos que en Facebook postean “yo no voy a ir al carnaval”, y al día siguiente ver sus fotos con el comentario “aquí en ciudad carnaval”.

Lamentan la cancelación

Sobre la cancelación del evento, opina que el proyecto pintaba muy bien e iba ayudar a mucha gente que durante meses no ha tenido trabajo, pero las personas ignoraban cómo se iba a distribuir el dinero en las actividades, y se dedicaron a atacar con saña el evento.

Indica que hay personas que estaban ilusionadas con el carnaval digital, porque al fin tendrían un poco de trabajo, y al cancelarlo de tajo se acabó la oportunidad de tener un ingreso.

Manifiesta que está triste por la gente involucrada que veía un poco de sustento con ese proyecto.

Piensa que se dará un efecto “boomerang”, que aquellos que se quejaron de la realización del carnaval virtual, son los que también comenzarán en los días en los que las fiestas de Momo se celebrarían a publicar cosas como “un día como hoy estaba en el carnaval” o sacarán sus disfraces porque extrañarán la celebración.

Lamenta la cancelación, sobre todo porque iba a ser una fiesta digital, sin riesgo para los ciudadanos, con sana distancia, sólo con la intención de llevar alegría a los hogares, en tanto que “seguramente muchos de esos que se quejaron son los que no usan bien el cubrebocas o se van de fiesta con los amigos con total irresponsabilidad”.

Sin comparsas en las colonias

Érik Ávila “Cuxum”, rey del carnaval en 2010, expresa que se va a extrañar el festejo en general, pues mucha gente espera el carnaval para bailar en las escuelas y las asociaciones que hacen bailes y fiestas de disfraces, también hay muchas personas que esperan las comparsas en las colonias, “se va a extrañar el festejo en general y la convivencia que daban estos días de fiesta”.

Está consciente de que el carnaval es una importante fuente de ingreso para muchas personas del ámbito de los eventos artísticos, sonidistas, grupos musicales, artistas, pero apunta fue una decisión acertada la cancelación del evento, porque es un festejo que en este momento no es de primera necesidad.

Considera que fue una decisión acertada del alcalde, la situación es difícil, pero primero es la salud, la parte económica está difícil, sin embargo, si no hay salud no hay economía, “ojalá que nos cuidemos para que el próximo año pasemos un buen carnaval”.

Pese a la cancelación, señala que las personas pueden disfrazarse los días de carnaval, poner música, bailar en casa, conectarse en línea con otras familias o grupos de Zoom y divertirse juntos., pero a la distancia.

Teatro en casa

Sugiere disfrazarse con las cosas que se tengan en casa. La compañía de teatro que preside se unirá a la celebración con la presentación de la obra “Xec de reyes”, el sábado 13 de febrero a las 20:30 horas, espectáculo que presentaron el año pasado en el carnaval y ahora repetirán de manera virtual.

Extrañan los ensayos

Paola Novelo Bojórquez, reina del carnaval de 2020, externa que el carnaval es sin duda la fiesta más esperada del año, “creo que lo que más va a extrañar la gente es ese momento en el que pisas el carnaval, son pocos días en los que tu mente se despeja, se olvida de las preocupaciones y enseguida se llena de alegría con los bailables, las comparsas, la euforia de la gente”.

-"Es un momento para nosotros, una fiesta que esperamos todo el año para divertirnos y tener momentos llenos de alegría".

Como bailarina, comparte que algo que extrañará será pisar un escenario y sentir la adrenalina cuando sube al escenario a bailar y tanta gente está viéndola, sintiendo esa felicidad que lleva por dentro y que va transmitiendo a la gente que asiste al carnaval.

También los meses de preparación previos al evento y las comparsas en las colonias, que desde meses antes hacen sus trajes, se juntan para ensayar, “se vuelven familia, parte de tu vida, y año con año llevan la tradición”.

Siente que es un golpe fuerte para todos ellos, pues no van a presentarse como cada año lo hacen.

Otra cosa que piensa se va a extrañar es el poder salir al carnaval a divertirse con los amigos o estar en familia conviviendo.

Lamenta mucho, como exreina y por tanto embajadora del carnaval, que este año no se vaya a tener esta festa, que se iba a realizar de manera virtual, pues luego de meses de malas noticias y estar encerrados en casa, un poco de alegría y ver algo diferente, que los motive un poco sin exponer la salud y sin salir de casa, hubiera sido bueno.

Aunado a que representaba un ingreso económico para artistas, bailarines, botargas, vestuaristas que no han podido trabajar en la pandemia, porque son tiempos difíciles.

Sin embargo, manifiesta que está consciente y de acuerdo con la decisión del alcalde, pues, aunque hay personas que querían tener el carnaval, aunque sea desde casa, “las autoridades buscan lo mejor para la ciudad y hacen lo que se necesite en este momento de la pandemia”.

Compartir videos en redes sociales

Señala que se puede festejar el carnaval con la familia nuclear, la que vive en casa, y una buena manera es también por medio de reuniones virtuales, como se han hecho en la pandemia,” conectarnos con nuestra gente con la que normalmente asistimos al carnaval, con nuestros amigos y familiares, poner música, grabar videos, hacer Tik Toks y compartirlos en redes”.

-"Que sea una semana donde la gente haga algo diferente, la pandemia ha sido monótona y podemos sentir ese poquito de alegría aunque sea estando en nuestras casas, bailando, siempre digo que la vida mejor bailando y que la música nos hace llenarnos de sentimientos, desenvolvernos y expresarnos. Lo que necesitemos expresar lo podemos hacer en esta semana de carnaval desde casa y cuidándonos mucho, sé que si podemos festejar, aunque sea nosotros solitos y tener ese pedacito de alegría que tanto necesitamos cada año cuando asistimos al carnaval".- Iris Ceballos Alvarado

Fotos del recuerdo

Recordamos con fotografías las fiestas carnestolendas de ediciones anteriores en la ciudad. Las comparsas, carros alegóricos, disfraces y la coronación de los reyes, son parte de la tradición de los yucatecos para festejar al "Rey Momo".

(1980) Comparsa en el derrotero. Foto Megateca. (2004) Marcelo Sanguinetti Briceño, “Jacarandoso I” en el desfile. (2004) Carro alegórico del carnaval en Paseo de Montejo. (1986) Carnaval en el Centro. Foto Megateca. (1973) Carro alegórico del carnaval . Foto Megateca. (2019) Domingo de Carnaval en Xmatkuil. (2019) Comparsas en "Plaza Carnaval". "La Chiva" y "Pope Pope", reyes del Carnaval de Mérida 2007. Wendy Braga y Raúl Osorio, reyes del Carnaval de Mérida 2008. (1967) Comparsas en el Centro. Foto Megateca. (1982) Comparsa en el derrotero. Foto Megateca. (1983) Meridanos disfrutan del carnaval. Foto Megateca. (2001) Carro alegórico del carnaval. (1968) Carro alegórico del carnaval. Foto Megateca. Pierre David y Malena Barquín, reyes del Carnaval de Mérida 2013. (1993) Evelin López y "Chereque", reyes del Carnaval de Mérida. Foto Megateca. (2018) Desfile infantil en el Centro de Mérida. (1989) Comparsa del Carnaval de Mérida. Foto Megateca. Noche regional del carnaval 2020. (2020) Desfile infantil en el Centro de Mérida. (2020) Disfraces durante el desfile infantil en el Centro. (2020) Comparsa durante el infantil en el Centro de Mérida. (1990) Bailable del carnaval en el Centro. Foto Megateca. (1987) Comparsa del carnaval en el Centro. Foto Megateca. ❮ ❯

