Se habría hallado en Egipto la tumba de Nefertiti (Vídeo)

El egiptólogo de renombre mundial y exministro de Antigüedades Zahi Hawass reveló que está liderando excavaciones junto al templo de Mina Habu en Luxor, y anunciará un descubrimiento importante este mes de marzo.

El hombre de 73 años destacó que encontrar la tumba de Nefertiti sería “el mayor descubrimiento del siglo XXI”.

El egiptólogo doctor Chris Naunton indicó que existe la posibilidad de que ya haya encontrado el lugar de descanso final de la gran esposa real del faraón Akhenaton.

Zahi Hawass exclusively announced that a major archaeological discovery in Saqqara will be announced soon before the end of 2020. pic.twitter.com/7kGfhAtlOe