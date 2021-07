Se normaliza la donación de sangre en Yucatán

Este año hubo 6,000 donadores de enero a junio

En 2020 hubo una reducción en el número de donaciones de sangre, el cual se resintió más en los primeros meses de la pandemia, pero luego se tuvo una recuperación, con lo que se cerró el año con una cifra, si bien menor a años anteriores, no tan baja como hubiera podido ser.

En el primer semestre de este año el número de donantes alcanzó las 6,000 personas, por lo que se puede decir que hay una recuperación del número habitual de donadores que suele ser de entre 11,000 y 12,000 al año.

La doctora Mirza Tec Bueno, jefa del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Yucatán, puntualiza que en 2020 se tuvieron 10,500 donantes, por lo que hubo una reducción, pero no fue tan drástica, lo que les permitió responder a las solicitudes de sangre o hemoderivados.

De abril a julio de 2020 se resintió más la baja de donantes, la cual se recuperó un poco en el segundo semestre del año, en parte por las acciones que realizaron para facilitar la donación acudiendo a los domicilios de los donadores altruistas, y con la apertura de una sede de donación en el centro, en la calle 66 entre 53 y 55, que sigue funcionado, y a donde pueden acudir a donar personas que tienen familiares hospitalizados en clínicas del interior del Estado, y los altruistas, como ya se citó.

“Que el hecho de ir a donar no implicara ir a un hospital, dio más confianza a los donadores”, explica Mirza.

De todas las donaciones recibidas en 2020, el 5% fueron altruistas, y el resto (95%) por reposición, cuando en años anteriores a la pandemia la cifra de altruistas ya alcanzaba hasta el 18%.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea siguió haciendo campañas pequeñas, de 10 o 15 personas, y sin que estén juntos al mismo tiempo, lo que implica designar personal por varios días para hacerlo, sin embargo, continúan con esta actividad para que no se pierda el trabajo de promoción de donación.

En el caso de las escuelas y universidades públicas y privadas a las que acudían, Mirza Tec, señala que están cerradas en su mayoría, por lo que solo una que otra les ha hablado para hacer las donaciones en pequeña escala.

Satisfacción por ayudar

La doctora manifiesta que ser un donador de sangre da la satisfacción de ayudar a alguien que no se conoce o a varios, pues con una donación se puede ayudar hasta tres personas.

Una ventaja de hacerlo es que los donantes obtienen un diagnóstico de su estado de salud, pues cada vez que donan —hay quienes lo hacen dos o tres veces al año— se hacen estudios para verificar que no tengan enfermedades infecto-contagiosas, aunado a la biometría hemática, y por supuesto, son estudios gratuitos.

Otro beneficio de ser un donador es que las células sanguíneas se regeneran, es decir, se obtienen nuevas células cada vez que se dona.

Quizá una desventaja, si se le puede llamar así, es que algunas personas sienten cierta incomodidad al momento de la donación, pues les da temor el piquete de la aguja, pero asegura que es algo momentáneo.

Indica que algunas personas se marean o se desmayan durante la donación, pero esto es porque acuden sin desayunar o sin hidratarse.

Uno de los mitos más frecuentes es que se debe ir a donar sangre en ayunas, pero no es así, lo que se pide es un ayuno de 6 a 8 horas de grasas, pero se puede y debe ingerir agua y frutas.

Otro mito es que las personas con tatuajes o piercings no pueden donar, pero sí pueden hacerlo después de pasado un año de habérselos realizado.

Pueden ser donadores de sangre las personas mayores de edad, hasta los 65 años, que no tengan infecciones de ningún tipo, pesen más de 50 kilogramos, que no estén embarazadas o en período de lactancia y que no estén menstruando.

No pueden donar los individuos con enfermedades inmunológicas, con cáncer y aquellos que tienen cirugías recientes.

La doctora Mirza Tec, precisa que la mayor cantidad de donaciones se da en personas de entre 25 y 44 años, y el 80% son varones.

Invita a ser un donador altruista de sangre, para lo cual se puede acudir a la sede del Centro, cuya entrada está sobre la calle 53.— IRIS CEBALLOS ALVARADO