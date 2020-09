Se ponen las alas digitalmente

Desfile de moda “online” a favor de una asociación

Con el fin de apoyar a la asociación Hogar de Ángeles, IAP, que trabaja a favor de niños y adolescentes con cáncer, el próximo viernes 18 se llevará al cabo la pasarela virtual “Ponte las alas”.

La actividad es organizada por el diseñador Baldo Solís, quien reunió a diseñadores, modelos, maquillistas, fotógrafos y otros profesionales a sumarse a la causa.

María Guadalupe Lanz Montejo, directora ejecutiva de Hogar de Ángeles, informó que el evento debió realizarse en vivo en mayo pasado; sin embargo, debido a la contingencia por el Covid-19, se suspendió.

Reconoció el entusiasmo del diseñador Baldo Solís, quien decidió que “Ponte las alas” se lleve al cabo aunque sea de manera virtual. El evento, de hecho, se grabará hoy viernes en el local de la asociación en Ciudad Caucel y se transmitirá a todo público el próximo viernes.

La directora del lugar señaló que será un evento muy atractivo, pues los diseñadores presentarán sus más nuevas colecciones, además de que los vestidos se podrán comprar en línea.

Mencionó el apoyo recibido servirá para beneficiar a los niños que requieren medicamentos, aunque también está pendiente la construcción de un parque en el nuevo local donde ya hay un área destinada.

El nuevo local de Hogar de Ángeles IAP se entregó en noviembre pasado y fue inaugurado en febrero, y desde entonces no se ha detenido la habilitación. “El ayuntamiento y el gobierno del estado hicieron el favor para que podamos contar con el edifico”.

La asociación tiene en registro a 74 niños activos, a quienes se les da seguimiento y brinda medicamentos a pesar de que no están yendo al albergue, y es que dijo, muchos pacientes no han podido llegar, como los niños de Belice que no pueden salir de su país porque se cerraron sus fronteras. “Pero estamos atentos a sus llamados y seguimos pendientes de ellos, le damos un seguimiento a sus casos”, expresó.

El local de Hogar de Ángeles se encuentra ubicado en el número 632 de la calle 51-A entre 110-B y 110-C de Ciudad Caucel II.— Jorge Iván Canul Ek