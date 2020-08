¿Se puede realmente educar por medio de la televisión? Sí, pero...

A los niños y adolescentes que este lunes 24 comenzarán el ciclo escolar 2020-2021 podrá parecerles una rareza tomar clases por televisión, el medio de comunicación elegido por las autoridades para desarrollar la actividad académica en medio de la pandemia del Covid-19.

Las clases por televisión no son una experiencia nueva

Pero en México esa tecnología se usa con propósitos formativos desde hace más de 50 años, tiempo en el que ha confirmado su capacidad para servir de vía al aprendizaje significativo con experiencias tan variadas como el sistema telesecundaria, el programa “Plaza Sésamo” y las telenovelas escritas por Miguel Sabido.

El nombre del dramaturgo, director y productor, con raíces yucatecas por parte de padre, es de mención obligada cuando se habla de entretenimiento educativo. En México fue pionero en este campo con la telenovela didáctica “Ven conmigo” (1975), a la que siguieron “Acompáñame” (1977) y “Vamos juntos” (1979).

Silvia Derbez y Juan Ferrara en la telenovela “Ven conmigo”, escrita por Miguel Sabido.

El éxito de su modelo lo llevó a diseñar iniciativas similares en otros países, como India (hizo las telenovelas “Hum Log” y “Hum Ravi” a raíz de que la primera ministra Indira Gandhi lo invitara a trabajar como asesor), y en 2006 recibió el premio Everett M. Rogers al Logro en Entretenimiento-Educación otorgado por el Norman Lear Center.

Con estos antecedentes se pensaría que a Sabido le entusiasmaría el uso de la televisión para la impartición de las clases en el nuevo ciclo. Pero no. Porque, como le hace notar al Diario desde Ciudad de México, su propuesta didáctica perseguía objetivos diferentes.

Las telenovelas didácticas, pioneras en México del entretenimiento educativo

“Ven conmigo” pretendía capturar con su historia a los espectadores y motivarlos —lo que se logró en alto número— a inscribirse en el programa nacional de educación para adultos, alrededor del cual se desarrollaba la trama. Las dos siguientes series, con el tema de la planificación familiar, impactaron en el crecimiento demográfico al impulsar a la audiencia a acudir a clínicas y farmacias para obtener métodos de control natal.

Silvia Derbez, Kitty de Hoyos y Magda Guzmán en una escena de la telenovela “Acompáñame”, escrita por Miguel Sabido.

El sistema telesecundaria, adoptado por el gobierno federal en 1968, tampoco es equiparable con la pauta que seguirá el curso 2020-2021.

Modelo “genial, maravilloso”, del que “México tiene que estar orgulloso”, la telesecundaria, recuerda el escritor, consiste en clases presenciales a grupos reducidos de alumnos de diferentes edades que tienen un maestro monitor. “Se les manda una lección por televisión, el maestro la comenta entre todos y cada uno de los niños pregunta cosas en función de lo que les interesa”.

Niños perderían el elemento social

El dramaturgo advierte que en el nuevo curso, con la transmisión de los contenidos a través de canales de televisión, los niños no socializarán como lo hacen en la escuela ni tendrán la presencia de un docente que los ayudará a avanzar poco a poco en su preparación. Éstos, afirma, “son problemas muy, muy graves”.

“Para solucionarlos es obligatorio que la Secretaría de Educación Pública renuncie al maestro que está dando clase solemnemente en el pizarrón y encuentre un código de comunicación adecuado para un niño. ¿Eso qué quiere decir? Juegos de internet, videoclips, la velocidad del WhatsApp, la mecánica de Facebook”, indica.

“Hay una nueva realidad que todos estamos aprendiendo a vivir y manejar. En esta nueva realidad los procesos de comunicación no pueden ser los de hace dos años. Si vamos a utilizar los canales (de televisión) hay que crear una gramática para capturar la atención de los niños”, puntualiza.

Problemas con el modelo nuevo curso escolar

“Es sumamente compleja la tarea de educación y yo me he pronunciado de que es muy poco tiempo” para organizarla, añade. “Localizar los canales va a ser difícil; luego está la relación del padre y la madre con el niño, los que salen a trabajar, la mamá que está planchando, cocinando.., le van a dejar toda la responsabilidad al niño. El niño es un ser en formación que no sabe manejar su propia realidad y para eso va a la escuela y sus papás lo educan”.

Sin embargo, matiza, “ante el Covid no hay de otra, se tiene que hacer esto”.

“Antes que nada hay que cuidar la vida de los niños”, continúa. “No hay otra solución más que utilizar los canales con todos sus defectos. Pero no podemos hacer otra cosa a menos que queramos sacrificar a nuestros niños”.

El dramaturgo enfatiza que cuando termine la emergencia hay que llevar a los pequeños de nuevo al colegio. “La escuela es insustituible por la edad de los niños, pero no podemos mandarlos a que se contagien”.

Educación debe ser “alegre, encantadora”

Para Miguel Sabido, sin importar el nivel académico, la educación debe ser “alegre, divertida, encantadora”. Más cuando se dirige a un menor de edad sentado solo frente al televisor; en este caso tendría que ser “triple o cuádruple de divertida, encantadora, rápida, simpática, alegre para que el niño pueda seguirla realmente”.

Opina que cuando los contagios del nuevo virus estén bajo control y los colegios reabran sus puertas será “obligatorio” que continúe la transformación experimentada en el confinamiento. “Nuestros niños van a vivir la nueva realidad y los maestros tienen que adecuarse para enseñársela”, dice.

“Además, qué bueno que se cuestione al sindicato (de docentes) y a su lideresa (Elba Esther Gordillo). No hacer evaluaciones a los maestros se llama demagogia e imprudencia, porque estamos poniendo el futuro de México en manos de personas que no sabemos si son capaces de educar a nuestros hijos”.