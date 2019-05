Se quisieron… y quieren

Pareja divorciada demuestra que el amor solo cambia

Lo más común cuando vas a una librería es ver títulos sobre cómo recuperar a tu pareja, superar un matrimonio difícil, seguir el camino para tener una relación exitosa y no sé cuántos más… si es el tema que buscas en esos momentos de crisis.

Incluso si no lograste la meta de “Y fueron felices para siempre” o “Hasta que la muerte los separe” puedes acudir a la Literatura, pues hay libros que te dicen cómo superar un rompimiento difícil o un divorcio devastador, entre otras decenas de títulos con temática similar.

Sin embargo, nunca te imaginas que llegará a tus manos un libro de 218 páginas que devorarás sin darte cuenta y en cada capítulo repetirás una y otra vez: “Hasta parece que es la historia de mi vida… ¡claro que sí se puede!”.

Me refiero al libro “Nos quisimos… matar. De un matrimonio fallido a un divorcio exitoso” (Océano, 2019) escrito en mancuerna por Jessica T. Raijman y Sergio Krashkur, quienes expresan en cada línea, con su muy particular modo de ver la vida, la experiencia que tuvieron juntos y ahora comparten a los lectores.

Y es que otra particularidad de este libro es que sus autores describen con mucha chispa todas las etapas por las que pasaron como pareja: noviazgo, unión libre, matrimonio, separación y la relación que ahora llevan: la de divorciados que comparten una amistad y relación armoniosa, de cariño y respeto que incluye a los dos hijos que tuvieron juntos.

En capítulos intercalados, cada uno describe su punto de vista de la historia, como si la misma escena fuese filmada por dos cámaras de cine, desde diferentes ángulos pero sin contradecirse.

En entrevista con el Diario, Sergio Krashkur platica esta experiencia y cómo surge la idea de editarla.

“Surge como resultado de esa experiencia que vivimos juntos en la que construimos juntos y que incluyó problemas y dificultades que llevaron a una separación difícil, pero que luego nos hizo encontrar el camino que nos llevaría al día de hoy, a llevar una relación en armonía y seguir siendo una familia equilibrada”, detalla el fundador, creador y director de la revista “Cinemanía”.

“Las personas se sacaban de onda de ver lo bien que Jéssica y yo nos llevamos ya estando divorciados y muchos nos han expresado que nos admiran por ello. Por esta razón quisimos contar nuestra historia”, asegura Sergio con una voz amigable que convence incluso a distancia, desde el otro lado de la línea telefónica.

Al preguntarle lo difícil que es terminar una relación con la pareja y el rompimiento familiar que eso ocasiona, contesta de inmediato que “la familia no se rompe, sino el matrimonio, pues aún queda un cariño implícito hacia la otra persona y por los hijos se tiene en cuenta que la familia es eterna”.

“El cariño se transforma, no desaparece”, recalca.

“Nos quisimos… matar” ha resultado, sin que Jéssica y Sergio se lo propusieran, un libro de cabecera incluso para profesionales que tratan con parejas en crisis o personas que intentan superar un duro rompimiento.

Llevar una relación no solo cordial o amistosa con el ex esposo o esposa, sino también que se le pueda considerar alguien cercano, que se le tenga cariño y se sepa que se cuenta con que estará al lado en las buenas y las malas y para disfrutar cada logro de los hijos no es una fórmula que se consiga viajando a otro planeta.

“No es una receta mágica sino una labor interna, una en la que domines y apagues los demonios que cada uno tiene dentro, que no permitas que salgan de nuevo para que la comunicación, el respeto y cariño que como expareja se tienen les permita a ambos dormir en paz y contagiar con ello la relación con y de los hijos”, confiesa Sergio, quien es primera vez que escribe un libro, pero que luego de esta experiencia ya no soltará la pluma porque tiene planes de continuar con otros proyectos editoriales.

“Nos quisimos… matar” lleva a sus autores por caminos que los entusiasman pero que toman con calma para concretarlos, como escribir otro libro juntos e incluso convertir la obra en el guión para una película, lo que no está lejos de suceder pues cuando lo lees te imaginas las simpáticas, tiernas y reales escenas que vivieron ambos en cada etapa de su relación como pareja.

“No hemos dejado de dar entrevistas y presentar el libro a los medios y lectores, lo que nos tiene muy contentos a ambos. No hay nadie, hasta ahora, que nos diga que no le gustó y creo que eso es más que bueno”, señala.

“Es un libro con un solo objetivo, que quien lo lea tome el ejemplo de lo que Jéssica y yo vivimos para comprobar que sí se puede vivir en paz, con respeto y escuchando siempre a la otra parte; porque si te peleas con lo más querido tu mundo no está bien”, concluye.— Renata Marrufo Montañez

“Nos quisimos… matar”

El libro trata la historia real de sus autores, Jéssica T. Raijman y Sergio Krashkur.

Jéssica

Se dedicó varios años a dar clases de literatura, teatro, arte y yoga, hasta que decidió abordar su verdadera pasión: la escritura. Actualmente hace retiros en los que combina la escritura y meditación, clubes de lectura, noches de convivencia con autores, talleres de escritura para principiantes y de escritura reflexiva. Es coautora de una novela escrita a diez manos.

Sergio

Fundador, creador y director de la revista “Cinemanía”; mercadólogo y publicista independiente y, como él se define, “hombre, padre, hijo, comunicólogo, hermano, diseñador, amigo y gran exesposo”.