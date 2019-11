Se reafirma el compromiso

“Carta sin sobre a Santa Claus”, redactada por Gabriel Antonio Martínez Pérez, colaborador de la Navidad de los Enfermos

Como sabrás, la Navidad ya está próxima y lo sabemos porque los hogares de la gente y sobre todo las calles empiezan a llenarse de adornos, arbolitos navideños y luces. En el mismo ambiente se siente tu próxima llegada.

Estas fechas son un tiempo en donde la gente vive más a prisa que lo de costumbre, preocupada para que todo esté listo para el gran día; sin embargo, hay gente que empieza a mirar hacia atrás reflexionando en todo aquello que ha hecho este último año; cuáles son las cosas que no salieron como uno esperaba, dónde estás, cómo se puede mejorar, hacia dónde dirigirse y cuáles fueron esas actividades en donde compartieron su amor con otros.

No te voy a negar que ha sido un año muy difícil incluso para nosotros mismos, en donde la salud de un ser amado o la propia se ha visto afectada. Como sociedad estamos pasando por tiempos difíciles; recuerdo que hace dos años cuando te escribía para saludarte aún estaba conmovido y emocionado por ver la unión, amor y solidaridad que reinaba en el país a raíz de los terremotos; hoy, nuestro México y nuestra sociedad están más dividida y lastimada que nunca. A pesar de esto, nuestro amor y compromiso hacia los demás, en especial a los más vulnerables, y nuestras ganas de trabajar no han decaído y estoy seguro que a pesar de todos los problemas y dificultades que se nos puedan ir presentando en la vida diaria, no dejaremos de contar con la ayuda y el apoyo de tanta gente que ha hecho que la Navidad de los Enfermos perdure por más de 53 años.

Como sabes viejo amigo esta obra no solo se encarga de llevarles presentes, obsequios y cosas materiales a los enfermos sino más que nada, les lleva amor, fortaleza, esperanza y alegría en medio de su dolor.

A lo largo de todos estos años se han construido miles de historias, anécdotas y experiencias que han dejado a más de uno con lágrimas en los ojos, historias donde nuestra fe incrementa, donde se nos parte el corazón en mil pedazos, en donde nos sentimos dichosos por lo poco o mucho que tenemos, historias en donde vemos milagros y en donde aprendemos a valorar la salud y darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Sin embargo, las anécdotas que valen la pena compartir con todos son aquellas en las que vemos las caritas llenas de alegría, emoción y agradecimiento de cada una de las personas que visitamos.

Te pedimos querido Santa, que como cada año, al visitar el niño Jesús y arrodillarte ante él, intercedas por esta obra maravillosa pero sobre todo por esos corazones que nos han donado algún obsequio, su tiempo, esfuerzo, algún “regalo especial”, sus oraciones, su trabajo y/o su alegría para que esta obra siga perdurando muchos años más.

Aniversario

Y antes de despedirme querido amigo, quisiera compartir contigo que este 2019 se cumplen 30 Navidades que nuestro padre Genaro Cervera Ceballos, “Genarito” regresó a la casa de Dios, 30 años que nuestro guía, nuestro amigo, nuestro fundador no está con nosotros físicamente y es por eso que todos los integrantes de Osane estamos más que listos para iniciar esta obra de amor, caridad y solidaridad conocida como la Navidad de los Enfermos.

No te quedes con las ganas de ser un duende de Santa Claus. Esperamos tu valioso donativo en efectivo, juguetes y ropa nueva o en buen estado, cobertores y toallas nuevas en el convento de las Reverendas Madres Guadalupanas del Espíritu Santo (calle 23 No. 212 entre 30 y Avenida Itzaes, colonia García Ginerés). Con gusto recibiremos tu valioso donativo de lunes a sábado de 11 a.m. a 10 p.m., donde te esperamos a colaborar y envolver regalos todos los días de la semana a partir de las 8 p.m.

Los Integrantes de Osane, A.C. les deseamos una Feliz Navidad, un 2020 lleno de bendiciones y que Dios y la Virgen María los bendigan y acompañen siempre.