Se refería a las uniones civiles

La dignidad de los homosexuales debe respetarse

“La Iglesia siempre defenderá, apoyará y estará cerca de toda persona cualquiera que sea su condición: el que es pobre, el migrante, la mujer que sufre y desde luego cuando alguien por su situación afectiva es relegado y a veces molestado, golpeado y asesinado”, afirmó el arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Al pastor, al Papa a un servidor, a todos los que estamos como servidores de la Iglesia nos corresponde acercarnos a todo ser humano y necesitamos acompañarlo, esa es nuestra responsabilidad”, añadió.

“La autoridad civil tendrá que buscar las maneras más oportunas, en diálogos con todos ustedes, fieles laicos, para encontrar los caminos de cuidado y de protección de los derechos de todo ser humano, incluidos los hermanos y hermanas homosexuales, ellos también están bajo el mismo techo del mundo, pero también bajo el mismo techo de la ley”.

“Todos tenemos que ser protegidos, todos tenemos que ser amados”, expuso el prelado en la conferencia internacional “El papa Francisco y las uniones civiles homosexuales” que se realizó ayer, con motivo de las recientes declaraciones del santo padre, en un documental, para mostrar que lo que el pontífice ha dicho no es ningún cambio a la doctrina de la Iglesia.

En la actividad virtual de Líderes Católicos Latinoamericanos, monseñor Cabrera López insistió en la mirada respetuosa que tiene el Papa hacia todos, especialmente hacia los más necesitados, aquellos que requieren del amor de las personas.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano expuso que se siente en comunión plena con la enseñanza del Papa.

“Creo que si lo leemos todos y sobre todo si lo vemos a él, podemos estar muy claros que está alentando la Caridad, el Papa está con todos y desde luego también con nosotros. Sus mensajes son claros, nosotros podemos ser los confusos”, expresó.

El prelado invitó a aclarar las confusiones: “Su vida y su enseñanza son edificantes y que no haya duda que tienen olor a Cristo y sabor a evangelio”, añadió el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En el programa transmitido a través de las redes sociales y la plataforma Zoom participó monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, Perú, quien reiteró que el papa Francisco sigue la doctrina de la iglesia y que él no quiso equiparar el matrimonio con la convivencia civil en reciente respuesta a una pregunta.

Hay que saber a qué pregunta contestó el Papa: “¿Un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia?”.

El Papa responde: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente”.

El arzobispo de Arequipa explicó que está claro que el Papa comienza refiriéndose a la familia respecto a la Iglesia, por lo que tienen derecho a estar en ella porque son hijos de Dios.

“Ciertamente ser homosexual no es causal de excomunión de la Iglesia ni siquiera lo es tener relaciones homosexuales o mantener una convivencia de tipo homosexual. No quita dignidad al hombre (varones y mujeres), la dignidad con la que Dios lo ha creado”, subrayó el prelado.

“Sigue diciendo el Papa: ‘Tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso’. Y con esta segunda parte amplia el ámbito de aplicación de lo que dice, ya no se refiere solo a la Iglesia, sino también a la familia consanguínea”.

Explicó que no dice que tienen derecho a casarse con otra persona del mismo sexo y fundar de esta manera una nueva familia, de modo que no se puede hacer decir al Papa algo que él no dijo.

“Después dice: ‘Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tiene derecho a estar cubiertos legalmente’. No habla pues del así llamado matrimonio gay sino de aquello que ya había propuesto en sus años de arzobispo de Buenos Aires, una ley que regule ciertos aspectos de este tipo de convivencia o de relación”.

“Lo dicho por el Papa pues no está referido, como algunos pueden haber querido entender, a equiparar la convivencia entre dos personas homosexuales al matrimonio”, añadió.

Explicó que ese documental no es producto de una entrevista exclusiva dada por el Papa al productor del documental sino que este incluyó palabras del Papa dichas en diversos momentos y circunstancias, con diferentes temáticas.

“No es un pronunciamiento a favor o en contra de la agenda política o de la ideología de uno u otro grupo”, subrayó.

“Tampoco podríamos calificarlo como un pronunciamiento doctrinal del magisterio pontificio porque para este tipo de pronunciamientos los papas usan los medios correspondientes que son distintos a este vídeo”.

“Una de las características del pontificado del papa Francisco es la acogida que para ser real debe ir siempre acompañada de la misericordia como ya nos lo dijo desde el inicio de su pontificado. Nadie debe sentirse rechazado por la Iglesia”, expuso entre otros conceptos el arzobispo peruano.

En la conferencia también participaron Martha Rodríguez, exjefa de la sección mujer del Vaticano y Rocco Buttiglione, excolaborador de San Juan Pablo II.— Claudia Sierra Medina