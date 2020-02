Se siente emocionada

Eglé Mendiburu recibió la medalla Bellas Artes 2020

Absolutamente emocionada, rodeada del cariño de compañeros actores y jóvenes estudiantes de teatro, de pie a mitad del escenario como las grandes y en la apoteosis de una prolongada ovación, la actriz yucateca Eglé Mendiburu recibió anoche la medalla Bellas Artes 2020, en los jardines del propio recinto artístico y cultural.

Una noche fría de cielo despejado fue el marco de la ceremonia en la cual la titular de la Secretaria de Educación en el Estado, Loreto Villanueva Trujillo, a nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, entregó la quinta medalla Bellas Artes a Eglé, a quien se ha distinguido por una “brillante trayectoria académica y artística de más de 60 años, desde que este galardón se instituyera en 2016 al conmemorarse el primer centenario de este centro artístico del estado”.

Atestiguaron la entrega del galardón la directora del recinto, Corazón Sánchez Aguilar, y la titular de la Sedeculta, Érica Millet Corona.

Acacia Eglé Mendiburu Carrillo inició estudios en el teatro en la institución que ahora la honra y posteriormente viajó a Ciudad de México, donde realizó estudios de teatro y laboró como docente en Bellas Artes. A su regreso forma parte del personal docente del Ceba y también fue directora del área de teatro.

La medalla se entrega desde el 2016, en el marco del centenario del Centro Estatal de Bellas Artes. Los recipendarios han sido: Emilio Vera Granados, 2016; Socorro Cerón Herrera, 2017; Manuel Lizama Salazar, 2018; Ofelia Martínez Avila, 2019.

“Mi primer acercamiento fue en el taller de Bellas Artes. La maestra Nancy Roche participaba en la obra ‘La culta dama’ y tuvo que viajar fuera de Mérida, entonces me llamó para suplirla, ella regresó y me dieron un papel en esa misma obra; tenía 20 años y, desde ese momento, no me he bajado del escenario”, comentó la actriz, quien dijo sentirse profundamente emocionada por esta distinción y agregó que sin duda sus mejores años los pasó en Bellas Artes.

“Estoy muy emocionada. En Bellas Artes tuve amigos entrañables; recuerdo el primer espacio que tuvo la escuela y me encantaba ir, porque veías a todos tus compañeros. Lo que más me gustó de ser maestra fue el contacto con los niños, porque es el público más sincero y receptivo. Los años que hice en Bellas Artes fueron los más felices de toda mi vida”.

La semblanza de la vida de Eglé Mendiburu estuvo a cargo del maestro Jorge Ivan Rubio Ortiz.— Emanuel Rincón Becerra

Síguenos en Google Noticias