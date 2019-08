Se suman a la lucha ambiental

Filman famosos corto de ficción de Greenpeace

Isaac Hernández, bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra; Manolo Caro, creador de “La casa de las flores” y director de películas como “La vida inmoral de la pareja ideal”, y el actor español Pedro Alonso sumaron su esfuerzo y talento a la filmación de un corto de ficción en apoyo a la campaña de Greenpeace que pide la aprobación por Naciones Unidas de un Acuerdo Global de los Océanos en 2020.

El rodaje tuvo lugar del martes 13 al sábado 17 pasados en el Mar de los Sargazos (Triángulo de las Bermudas), considerada una de las áreas marinas con mayor contaminación por microplásticos, indica la productora Soul Arts Productions.

Los tres artistas formaron parte durante cinco días de la tripulación del barco “Esperanza” de Greenpeace, que lleva al cabo una expedición de un año con el nombre de “De polo a polo”.

Este proyecto tiene el objetivo de evidenciar las amenazas a las que se enfrentan los océanos a causa del deterioro ambiental.

Pedro Alonso declaró que “sin los océanos, no hay vida, nuestro futuro depende de ellos”.

“Por eso me he unido a esta expedición de Greenpeace, porque es hora de que nuestros gobiernos nos escuchen. Y entre todos y de la mano hagamos algo. No podemos esperar más: necesitamos proteger los océanos si queremos asegurar la supervivencia de nuestro planeta”.

Manolo Caro señaló que “pocas cosas son tan bellas como la inmensidad de los océanos, y pocas, tan básicas para la supervivencia del planeta”.

“No podemos destruir lo mejor que tenemos, lo que nos permite seguir viviendo. Desde el mundo del cine podemos ejercer de altavoces para que nos oigan quienes deben tomar las decisiones. Ojalá lo consigamos”.

Isaac Hernández, reconocido en 2018 con el Benois de la Danse en la categoría a mejor bailarín del año y quien tendrá una participación estelar en el corto, declaró que “océanos limpios son indispensables para la supervivencia de los seres humanos, si se continúan contaminando el deterioro en el ecosistema tarde o temprano traerá consecuencias ambientales, económicas y sociales muy difíciles de afrontar”.

“Urge generar conciencia y que se tomen decisiones acordes a la importancia que tienen para la vida”.

Protección

Según cifras publicadas por Greenpeace, en la actualidad menos del 3% de los océanos está protegido.

“Inhabitable”

La comunidad científica exige que para 2030 se preserve al menos el 30%. “La vida marina que albergan los océanos es el motor de la bomba biológica del océano: captura el carbono en la superficie y lo almacena a gran profundidad. Sin este servicio esencial, la atmósfera contendría un 50% más de dióxido de carbono y la temperatura del planeta sería tan alta que se volvería inhabitable”, dice la agrupación.