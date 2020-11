Una mujer reaccionó con molestia luego de ver el vídeo viral del pozole que la conductora estadounidense Rachael Ray preparó en un programa.

MÉXICO.— Una mujer mexicana experta en la cocina ha reaccionado con enojo al vídeo de Rachael Ray, la conductora estadounidense que se ha viralizado luego de que cibernautas recompartieran su clip en el que prepara un "pozole" de lo más extraño, debido a los ingredientes que le agregó.

La cocinera también se ha hecho viral debido a la indignación e insultos que le dedica a la conductora del show de cocina tras ver su versión del pozole.

La cocinera mexicana ha provocado las risas de internautas con su reacción a un vídeo del "pozole gringo".

En la grabación se puede ver a la mexicana expresando su enojo contra la presentadora estadounidense, quien preparó un "pozole" con latas granos de maíz, frijoles negros y bayos, jitomates ahumados, puré de chiles anchos, pimiento rojo, cúrcuma, cerveza, puré de chipotle, cilantro en polvo, sal, pimienta, orégano y paprika.

Sin olvidar que para "la decoración" recomendó miel, fritos y jalapeño.

Tras ver la grabación del que ahora es considerado el peor pozole del mundo, la señora no pudo evitar soltar toda su molestia:

"Oh, no. Se ve guácala. Van a decir 'mexican pozole', noooo, están pend#$% [...] No, se ve feo eso. ¡Jalapeños, estás pende#$%", dice la mujer.

Pero también pregunta que cómo puede comunicarse con Rachel porque eso que hizo no es así:

"A dónde le puede escribir uno para decirle que eso no es verdad y yo no me animo a decirle 'óyeme, no nos quemes'", menciona la mexicana.