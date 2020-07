Sea precavido al viajar

Recomendaciones a considerar con la nueva normalidad

Las vacaciones llegaron y lo hacen en un momento coyuntural de la pandemia de Covid-19, y las medidas restrictivas de confinamiento y movilidad para controlar los contagios.

Recomendaciones a considerar con la nueva normalidad Recomendaciones a considerar con la nueva normalidad ❮ ❯

Desde hace casi cuatro meses puede decirse que los días han sido prácticamente iguales; sin embargo, la reactivación económica del país y un paulatino acoplamiento a la nueva normalidad llevaron a la reapertura parcial de servicios vinculados con el turismo: transporte, hospedaje y restaurantes.

Planear unas divertidas vacaciones es, paradójicamente, algo muy serio y más aún dadas las circunstancias actuales.

Recuerde que reapertura económica no quiere decir que la pandemia esté superada, el riesgo de contagio está latente por lo que salir de casa debe asumirse con responsabilidad y cuidado.

A continuación, 10 cosas que debe considerar en estas vacaciones, según un sondeo:

1. Planificar: Reúna a la familia y conversen el asunto entre todos, permita a los pequeños manifestarse y a los adolescentes dar su opinión, escuchen las sugerencias de todos y vayan vislumbrando opciones viables en precio, distancia, medidas de seguridad y promociones, entre otras.

2. Informarse: Verifique la situación sanitaria que prevalece en el destino que se quiere visitar, si hay atracciones turísticas abiertas o disponibles y las medidas sanitarias que en estas se implementan, si existen o no restricciones a la movilidad, especialmente si se viaja por carretera: horarios, tarifas, si pueden asistir menores de cinco años o adultos mayores

3. Presupuesto: Calcule cuánto desea invertir en sus vacaciones, establezca un presupuesto diario y apéguese a él, hágase el propósito de llevar solo lo necesario en efectivo y prefiera el uso de tarjetas bancarias. Escoja paquetes que incluyan alimentación y amenidades con el alojamiento.

4. Transportación: Elija cómo viajará: avión, autobús o vehículo particular. En los dos primeros casos no olvide que por la situación actual líneas aéreas y de autotransporte de pasajeros están operando solo al 30% de su capacidad, por lo que con anticipación hay que averiguar disponibilidad, horarios, tarifas y promociones, así como restricciones, especialmente cuando se trate de niños menores de 5 años y adultos mayores. Si opta por viajar en vehículo particular, asegúrese sobre las restricciones de movilidad y la cantidad de pasajeros permitida por vehículo, dependiendo del lugar al que desee ir y los sitios por donde de transitará antes de llegar a su destino.

5. Reservaciones: Si en otros tiempos esto era básico, ahora con hoteles operando al 30% de su capacidad es indispensable. Toda la información que pueda conseguir del lugar donde se hospedará es fundamental. No dude en preguntar ante cualquier asunto que quiera saber y, muy importante, piense que cuando establezca un número de noches de estancia en el hotel, quizá no tenga la posibilidad de ampliar su estadía debido a la oferta de cuartos y la demanda de los mismos. En otras palabras, reserve con la certeza de cuántas noches pernoctará.

6. Preparativos: Si ya todo está dispuesto: boletos en mano y reservaciones confirmadas, hay que prepararse. Establezca un equipaje máximo acorde con el número de días que vacacionará y las características del destino, solo lo indispensable. Recuerde que las normas de higiene ahora son más estrictas, quizá una sola muda de ropa por día y la bolsa de ropa sucia (lleve suficientes bolsas para todos); artículos de aseo personal y lleve sus propias toallas. Si viaja en vehículo particular piense que este ha estado cuatro meses circulando solo en la ciudad y muy pocos kilómetros, por lo que llevarlo al taller mecánico para un chequeo general no está de más; verifique especialmente sistemas de freno, llantas, luces, batería, limpia parabrisas, herramientas, llanta de refacción y señales reflejantes

7. Los nuevos artículos personales: Cuando viaje lleve consigo una dotación de cubrebocas, gel antibacterial, desinfectante líquido o en toallitas, jabón de tocador, careta o gafas protectoras. Adicionalmente arme un botiquín elemental que incluya aspirinas o paracetamol, algún antigripal, alcohol, algodón, desinfectante, antiséptico, un producto para el malestar estomacal, gotas para los ojos y los oídos, vendas, gasas y tela adhesiva, Si está medicado no olvide sus medicinas de prescripción. Añada bloqueador solar y repelente contra mosquitos.

8. Antes de viajar: Asegure la casa con todas las medidas de prevención rutinarias cuando sale de viaje. Pídale a personas de su entera confianza estar al pendiente de la casa durante su ausencia; si cuenta con los servicios de una empresa de alarmas y seguridad infórmeles que no estará algunos días. Corte el suministro de agua y gas, desconecte aparatos eléctricos indispensables, y asegure puertas, ventanas y enrejados.

9. Durante el viaje: Lo ideal es cubrir la ruta de principio a fin sin detenerse; si viaja en vehículo particular quizá esto sea un poco más complicado, habrá que detenerse a cargar gasolina, estirar las piernas, descansar o ir al baño, en todo caso hágalo, pero procure un sito seguro, preferentemente en las inmediaciones de una estación de servicio o un parador turístico, Al bajar del vehículo hágalo en orden, por turnos, siempre acompañado y observando las medidas de higiene personales. Procure llevar sus propios alimentos, bebidas, bocadillos y botanas desde casa, evite comprar alimentos en la vía pública, lleve una pequeña hielera para mantener frescos los alimentos y bebidas.

10. En el destino: Una vez que llegue a su destino instálese, regístrese, verifique los datos de su reservación, conozca y acate las normas de seguridad e higiene implementadas por el lugar, horarios de los servicios (alimentos, bebida, alberca, regaderas, y amenidades). Ya en su habitación descálcese antes de ingresar y guarde el calzado en bolsas individuales. Dúchese y cambiese de ropa y a disfrutar de las merecidas vacaciones de verano.— Emanuel Rincón Becerra