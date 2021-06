Seamos dadivosos con el amor hacia el prójimo

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

Hoy día estamos viviendo una temporada muy difícil, pero este tiempo nos ha hecho más humanos, más sensibles, más compasivos, más humildes, pero sobre todo hemos volteado nuestra mirada a Dios, reconociendo que necesitamos de Él en nuestras vidas, que cuando creíamos que teníamos todo, un día eso cambió…

Es ahí cuando nos hemos puesto en las manos de Dios para que Él nos ayude, nos fortalezca, nos guíe y nos provea siempre.

Al tener a Dios en nuestra vida nos llenamos de amor en nuestro interior, lo que nos lleva a ser personas que ya no solo piensan en sí mismas sino también en su prójimo, donde el dolor del otro es el nuestro, donde la pérdida del otro es la nuestra, donde ya no somos indiferentes a las situaciones adversas de los demás.

En este momento es cuando realmente empezamos a hacer algo extraordinario, algo que realmente vale la pena y eso es amar a los demás, ayudarlos, escucharlos, extenderles la mano, pues en este tiempo sin importar la clase social, todos estamos viviendo lo mismo lo que nos hace recordar que la humanidad es frágil y que lo verdaderamente valioso en la vida son las personas que nos rodean y Dios en nuestra vida.

¡Todo lo que estamos viviendo, nos tiene que hacer crecer! Crecer en amor, paz, tolerancia, unidad, bondad, humildad, recordando en todo momento nunca negar el bien a nuestro prójimo cuando está en nuestras manos, siendo buenos, compasivos y bondadosos unos con otros.

También perdonándonos, buscar vivir en armonía con los que nos rodean, amándonos y si alguien nos hiciera algo malo, no actuar igual: si alguien nos insulta, no regresar el insulto, si no más bien pedir a Dios que bendiga a todas esas personas que nos hacen algún mal.

Ayudemos sin esperar nada a cambio, seamos amables con toda persona sea quien sea, recordemos que si nuestro corazón realmente está lleno de amor no haremos mal a nadie porque el amor no daña al prójimo, seamos llenos de Dios porque Dios es amor.

Fundadora de Sublime Amor.