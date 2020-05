Secretaría de cultura confunde nacionalidad de Amado Nervo

MÉXICO.- La cuenta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México recordó el aniversario luctuoso del poeta mexicano, Amado Nervo. Sin embargo, fueron muchos los que notaron el error en la imagen compartida, pues la secretaría escribió que fue un poeta y diplomático uruguayo.

“Para la @CulturaCiudadMx, Amado Nervo es Uruguayo, la verdad es que ya no me sorprende, si para la No primera Dama, según historiadora y letrada fue “Mamado Nervo”, pues qué se puede esperar de éstas pobres almas”, escribió en su cuenta de Twitter, Gabriela Lara.

Expresamos nuestras más sinceras disculpas por haber publicado una postal sobre el aniversario del fallecimiento del gran poeta mexicano Amado Nervo adjudicando una nacionalidad errónea. pic.twitter.com/VNGeXjTx5B — Cultura Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 24, 2020

Habitantes de Nayarit, indignados por el error

Los habitantes de Nayarit manifestaron su disgusto, pues hace algunos años nombraron a su capital “Tepic de Nervo”, además de que tienen un festival cultural como homenaje.

A pesar del error, otros usuarios aprovecharon para compartir extractos de la valiosa obra del poeta.

En recuerdo de Amado Nervo, fallecido tal día como hoy de 1919:

"Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!" pic.twitter.com/xgj4KoAgIS — literland (@literlandweb1) May 24, 2020

Muy cerca de mi ocaso,

yo te bendigo, vida,

porque nunca me diste

ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos,

ni pena inmerecida;

porque veo al final

de mi rudo camino

que yo fui el arquitecto

de mi propio destino.



¡Vida, nada me debes!

¡Vida, estamos en paz!



~Amado Nervo~ pic.twitter.com/ZmGvPReIvZ — Poetas Hispanos® (@PoetasHispanos) May 24, 2020

