Seminario y pueblo, de la mano

Mantendrán el apoyo de la gente de manera virtual

Este año, la tradicional Super Kermés del Seminario Conciliar de Yucatán será de modo virtual con el nombre de “Seminariothón” y el hashtag #VamosATuCasa a través de un programa especial (que se transmitirá el sábado 24 y el domingo 25 de este mes) y de la venta de platillos y postres en parroquias y predios particulares a beneficio de la casa formadora.

Durante 25 años ininterrumpidos, cada octubre el Seminario ha realizado el evento conocido como Super Kermés por medio del cual el pueblo de Dios entra en contacto personal con los seminaristas y padres del equipo formador.

Asimismo, este evento tiene la intención de recaudar fondos para el mantenimiento de la institución.

Sin embargo, este año dadas las situaciones sanitarias y sociales no se podrá realizar la Super Kermés de modo presencial, pero eso no significa la interrupción de esta tradición por lo que prepararon el evento “Seminariothón”, que se transmitirá en vivo con ayuda de una televisora local y en la página de Facebook Seminario Conciliar el sábado 24 de 7 a 11 p.m. y el domingo 25 de 10 a.m. a 4 p.m.

Los padres Luis Alfonso Rebolledo Alcocer y Jorge Cervera Domani, rector y ecónomo del Seminario respectivamente, dieron a conocer más detalles del programa en una entrevista con el Diario.

Más creativos

El rector del Seminario comentó que en el Seminario nadie “se ha acostado en sus hamacas en esta pandemia” sino que han utilizado la creatividad para continuar con su labor pastoral.

Recordó que el Seminario Conciliar fue uno de los primeros en hacer las transmisiones de las misas en vivo cuando se cerraron los templos; además, con motivo de los 270 años de la casa formadora, los seminaristas han hecho publicaciones con elementos vocacionales en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Por ello pensaron en una kermés diferente: su edición número 26 será virtual.

El origen de esta actividad fue ayudar a la construcción del Seminario Menor, pero se vio la importancia de que el pueblo de Dios siga en contacto con la institución y que sienta que es su casa.

“La Súper Kermés, que se realiza el último domingo de octubre, es una fecha que se espera y creo que es importante tener una relación con el pueblo de Dios aunque sea de un modo virtual en donde se pida y se participe a favor de la formación de los futuros pastores”, agregó.

El “Seminariothón” incluirá la promoción de las parroquias, personas o grupos que pusieron puestos en sus casas para que sea una auténtica kermés.

Por su parte, el padre Jorge Cervera informó que actualmente se encuentran en la fase de contacto con los apostolados, parroquias y comunidades que han apoyado al Seminario tradicionalmente y les ha agradado la buena recepción de esta iniciativa, en la que se esperan 40 puestos en toda la ciudad.

Indicó que a pesar de los momentos difíciles que está viviendo la gente van a poder tener un buen evento desde el punto de vista de la proyección del Seminario pero también de la colaboración económica del pueblo de Dios.

El sacerdote explicó que este año en lugar de La reina de la kermés tendrán Los reyes de la kermés, para que los movimientos juveniles tengan una pareja que los represente y para esto ya hay algunos apostolados apuntados.

En las transmisiones en las redes sociales se animará a la gente que no pueda comprar algún platillo de los puestos ayude al Seminario con una transferencia bancaria.

Misa y testimonios

Durante el “Seminariothón” se transmitirá una misa oficiada por el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, el domingo 25 a las 12 horas.

Los testimonios vocacionales estarán a cargo de sacerdotes vinculados con el Seminario, entre ellos el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Sagrada Congregación del Clero; los padres Ricardo Atoche, quien fue formador del Seminario y ahora se desempeña como director espiritual del Colegio Mexicano en Roma; y Emilio Lavaniegos, radicado en España, quien dejó su huella en la formación sacerdotal del Seminario y a nivel mundial.

El programa de testimonios vocacionales incluirá la participación de dos seminaristas.

Las personas y apostolados que deseen colaborar en el “Seminariothón” con la venta de platillos en puestos que se instalarán en diferentes lugares o quienes quieran ofrecer donativos pueden llamar al teléfono 9999-27-07-77.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Invitados

El “Seminariothón” contempla la participación del comediante yucateco el “Chino” Fernández, los grupos musicales católicos Laiko y Effetá y el personaje Esteban Quito, a cargo de un sacerdote yucateco; testimonios de sacerdotes que viven en Roma y España, entre otras actividades.

Adoración al Santísimo

El programa virtual incluirá adoración al Santísimo el sábado 24 a las 10 p.m.