''Seminariothón'', la nueva Kermés del Seminario 2020

#VamosATuCasa

Cada año a lo largo de 25 años ininterrumpidamente el seminario ha realizado el evento conocido como “Súper Kermés” por medio del cual el pueblo de Dios entra en contacto personal con los seminaristas y padres del equipo formador, de igual modo, este evento tiene la intención de recaudar fondos para el mantenimiento de la institución previamente mencionada.

Promocional del "Seminariothón", la nueva Súper Kermés del Seminario 2020 Foto de archivo de aspectos de la Súper Kermés del Seminario, del 27 de octubre de 2019.- (Foto: Megamedia) Foto de archivo de aspectos de la Súper Kermés del Seminario, del domingo 30 de octubre de 2011.- (Foto: Emanuel Rincón Becerra) ❮ ❯

Este año dadas las situaciones sanitarias y sociales no se podrá realizar la Súper Kermés de modo presencial, sin embargo, con la intención de no interrumpir su realización, de hacer cercano el seminario a los fieles yucatecos y con el deseo de seguir colaborando, hemos preparado un evento que lleva por título “Seminariothón”, éste se transmitirá en vivo con ayuda de una televisora local en la página oficial del Seminario Conciliar de Yucatán en Facebook (Facebook: Seminario de Yucatán) los días sábado 24 y domingo 25 de octubre. El sábado dará inicio el evento a las 7 p.m., concluyendo e interrumpiendo la transmisión a las 11 p.m.; el domingo reanudaremos la transmisión a las 10 a.m. para concluir el evento a las 4 p.m.

Durante el evento tendremos diferentes momentos y actividades, por mencionar alguno de ellos: contaremos con la presencia del comediante yucateco el “chino” Fernández, con dos grupos musicales católicos (Laiko y Effetá) ambos conjuntos estrenarán un nuevo sencillo y también estará Esteban Quito, especialmente para los niños. Tendremos diversas entrevistas con sacerdotes que viven en Roma, así como con seminaristas, todos ellos nos compartirán su experiencia vocacional. De igual modo, tendremos actividades de competencia como son el caso del juego “Jeopardy” y el exatlón.

Y para no perder la costumbre, este año de modo especial “La Reina de la Kermés”, cambiará por “Los Reyes de la Kermés” dando la oportunidad a los movimientos juveniles que apoyen a la pareja que los representará. Los grupos participantes son: Grupo apostólico Omega, Jóvenes de Cristo Rey y Vida Nueva. Estos apostolados se han organizado para que los días del Seminariothón vendan algún tipo de producto alimenticio, estos puestos estarán distribuidos por toda la ciudad de Mérida.

A su vez, diversos bienhechores, amigos y familiares del Seminario instalarán en diversas colonias de la ciudad sus puestos de venta, esperamos 40 puestos aprox., entre los productos que estarán ofreciendo están: cochinita, postres (flan napolitano, carlota, arroz con leche, hojaldras, etc.), así como el tradicional pozole de las religiosas Oblatas de Jesús Sacerdote, entre otros. Durante el evento tendremos una unidad móvil que estará visitando dichos puestos y con los que nos iremos enlazando para saludar y animar a las familias y grupos que nos apoyan. Cabe mencionar que los flyers informativos sobre las localidades de los puestos y sobre el evento “Reyes de la Kermés” se estarán publicando en la página de Facebook del Seminario.

Por último, mencionar e invitar a que participen con nosotros en la adoración al Santísimo el día sábado 24 a las 10 p.m. y a la Santa Misa presidida por el Sr. Arzobispo Mons. Gustavo Rodríguez Vega el domingo 25 a las 10 a.m.