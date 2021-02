Señor Cara de Papa dejará de ser señor y tendrá género neutro

ESTADOS UNIDOS.- Hasbro, la compañía que fabricó el juguete de plástico con forma de papa durante casi 70 años, le dio un nuevo nombre con género neutro: Cabeza de papa, una modificación que empezará verse este año.

Muchos fabricantes de juguetes actualizaron sus marcas clásicas en los últimos años, con la esperanza de relacionarse con los niños de hoy y reflejar familias más modernas.

“Es una papa”, dijo Ali Mierzejewski, editor en jefe del sitio de reseñas de juguetes The Toy Insider. "Pero a los niños les gusta verse a sí mismos en los juguetes con los que juegan".

Barbie, por ejemplo, trató de deshacerse de su imagen rubia y ahora viene en múltiples tonos de piel y formas corporales.

Como parte del cambio de marca, Hasbro lanzará un nuevo juguete del Cabeza de Papa este otoño, que permitirá a los niños crear su propio tipo de familias, incluidas dos mamás o dos papás.

“Los personajes del señor y señora Cara de Papa vivirán de alguna forma”, dijo Hasbro, pero no proporcionó detalles. Ambos se volvieron populares por las películas de "Toy Story".

"Hasbro está ayudando a los niños a ver los juguetes simplemente como juguetes, lo que los anima a ser auténticos fuera de las presiones de las normas tradicionales de género", dijo Rich Ferraro, director de comunicaciones de GLAAD, en un comunicado.

El Señor Cara de Papa apareció por primera vez en la escena de los juguetes en 1952, cuando ni siquiera venía con una papa de plástico: los niños tenían que proporcionar su propia verdura para meter los ojos, la nariz o el bigote.

