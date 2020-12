Ser rehabilitador y crear vínculos

Por Leydi Peraza Gómez (*)

El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para los profesionales de Terapia Física y Rehabilitación es una gran oportunidad poder acompañarlos en todo el proceso, muchas veces desde la infancia hasta que se convierten en adultos.

Además del apoyo profesional, en la rehabilitación se crean vínculos con el paciente y sus familias.

En el transcurso de nuestras vidas, algunos de nosotros experimentamos una discapacidad temporal o permanente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad y esta cifra va en aumento como consecuencia del envejecimiento de la población y de la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles. No obstante, hay países que no cuentan con los recursos o los profesionales para satisfacer la creciente demanda de servicios de rehabilitación.

Disciplinas como la Terapia Física y Rehabilitación contribuyen a las estrategias para garantizar la integración e igualdad a través del trabajo colaborativo y multidisciplinario, la promoción de estilos de vida saludable, las propuestas inclusivas, los modelos integrales de prestación de servicios, así como el empoderamiento de las familias y personas con discapacidad.

Motivación

Las familias que día a día afrontan el reto de una discapacidad con todo su amor y su fuerza son nuestra motivación para que en las instituciones educativas se formen profesionales con una visión profundamente humana, que pongan al servicio de la comunidad su aprendizaje científico y clínico.

Hoy aprovechamos para hacer un reconocimiento al esfuerzo que hace toda la familia, ustedes son el mejor apoyo; cada movimiento, cada pasito alcanzado refleja su perseverancia, así como el trabajo integral que se realiza junto con diferentes profesionales de la salud, para brindar una mejor calidad de vida.

Coordinadora de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Anáhuac Mayab.