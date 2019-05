Ser santos en cada acción que se haga

Semana del Seminario 2019

José Herrera Mondragón (*)

La santidad es seguimiento, imitación de Cristo, seguir a Cristo, vivir como Él vivió y su carácter en nosotros, sus reacciones en nosotros, ser cada vez menos nosotros mismos y ser más Cristo en nosotros. Vivir en santidad es vivir haciendo las cosas que nos corresponden, de acuerdo a nuestra etapa de vida y responsabilidad, con la actitud e integridad que el Señor Jesucristo nos mostró con su propia vida en la tierra. En mi vivencia personal, cada día me esfuerzo para vivir la santidad, en mi familia, en el seminario y en mi apostolado “Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza”. (Efesios 6:13).

Hoy en día me toca vivir una etapa de mi vida que es el Curso Introductorio, una etapa que me ha enseñado a vivir la santidad en comunidad y en mi propia persona, puedo resumir en algunos momentos del día:

—Ser consciente de la presencia de Dios: tener contacto con Dios a través de la oración, al comenzar y al finalizar el día, me ayuda a tener una amistad con Dios y ofrecer mis actividades para el bien de los demás. La oración cotidiana, el esfuerzo por pensar, sentir y vivir como el Señor en lo común, desde lo común, me abre las puertas a la sencillez y hermosura de la santidad a la que somos invitados y de la que somos portadores.

—Leer todos los días un pasaje del Evangelio: me ayuda a tener en presente, los pensamientos y sentimientos de Cristo, viendo la realidad a través de sus ojos.

—Asistir con frecuencia a la Eucaristía: es el motor de mi vida espiritual, la Eucaristía es el alimento que me da fuerza para vivir la santidad.

—Hacer un examen de conciencia diario y confesarse con frecuencia: participar del sacramento sanador de Cristo es una gracia.

—Realizar obras espirituales y materiales de misericordia: amar es la forma de imitar a Cristo. Amar a los otros como Jesús, comenzando por la gente que está más cerca, en mi comunidad del Curso Introductorio, en mi familia y en mi apostolado.

De igual manera les comparto algunas dificultades que se han suscitado en esta etapa de mi vida y que es parte del proceso para alcanzar la santidad:

—El desánimo: recorrer el camino hacia la santidad con grandes ilusiones, pero estar consciente de que puedes caer muchas veces y vas a tener que levantarte otras tantas, en algunas ocasiones desanima porque miras que no estás avanzando, sin embargo, me ayuda a comprender que los santos han tenido defectos y fallos, pero su santidad ha consistido en saber levantarse a tiempo y seguir adelante. (Perseverancia).

—El agobio del trabajo: he percibido las necesidades que tiene la Iglesia, los problemas que existen en el mundo, y eso en algunos momentos me hacía sentir agobiado, como si me encontrara solo, como si tuviera la misión de trasladar una montaña a otro lugar, con una simple “pala”, me doy cuenta que hay mucho trabajo por hacer, pero debo comenzar con lo que a mí me corresponde, en el estado y condición donde Dios me ha colocado. Pienso en lo que sintieron los apóstoles cuando Cristo les dijo que dieran de comer a las cinco mil personas, habrá surgido en ellos angustia, por no tener suficiente alimento, sin embargo, los apóstoles pudieron conseguir cinco panes y dos pescados, Jesús hizo lo demás, se resolvió la situación, todos quedaron saciados.

—Las desatenciones. Voy percibiendo que una de mis dificultades era la desatención, no estaba pendiente de los demás. Los santos están atentos para corregir, defender, enmendar los daños que otros puedan provocar; los santos buscan la ocasión de ayudar, no esperan ser solicitados, no se quejan de la situación del mundo: sino que luchan por hacerla mejor. Voy aprendiendo que así se avanza la santidad.

En conclusión, vale la pena vivir en santidad, es decir por y para Cristo en conformidad y seguimiento de sus huellas. Busquemos la santidad pues ella nos conduce a la verdadera vida a la vida plena y a la vida eterna.

Seminarista del Curso Introductorio