Será coleccionista hasta el final de sus días

Alberto Riveroll es apasionado de los autos a escala

Para Alberto Riveroll De Teresa, coleccionar autos a escala no es una afición más. Es una pasión y un estilo de vida que lo ha acompañado a lo largo de más de cuatro décadas de vida, dejándole satisfacciones y amigos en esas carreteras imaginarias.

Nos recibe en la terraza de su casa, abriendo literalmente el portón de su cochera, para mostrarnos sin reserva un mundo fantástico con el que uno no puede evitar sentirse fascinado.

En una mesa, al lado de la piscina, ya tiene decenas de carritos de todos los tamaños (o escalas), materiales, marcas y décadas.

Da miedo tocarlos y que se raspe su pintura o lastime alguna de sus llantas. El entrevistado solo sonríe y dice: “No tengas miedo, son juguetes”. Y es entonces que la conexión se hace directa al tener en la palma de la mano autos en miniatura que alguna vez tuviste en tu cuarto para coleccionar y luego tus hermanitos jugaron hasta dejarlos inservibles.

Siendo Alberto el más pequeño de siete hermanos, la única manera de mantenerlo entretenido dentro de un departamento en Ciudad de México, de donde es originario, era con carritos, que podía llevar en los bolsillos del pantalón. “Durante la adolescencia, las novias, los amigos y otros intereses hicieron que me olvidara de los carritos, hasta que un día mi mamá me dio una bolsa y me dijo que lo que estaba dentro era mío y que me lo llevara a mi casa, que ya estaba aquí, en Mérida”, recuerda con nostalgia.

“Al abrir la bolsa y tener mis carritos de la infancia en mis manos viví una explosión de recuerdos que hizo que quisiera conservarlos, hasta hoy. Algunos están muy dañados, no tienen valor coleccionable, pero son mis juguetes y eso no tiene precio”, afirma.

Ese momento, cuando tenía unos 20 años de edad, fue el inicio de una aventura sobre ruedas que lo ha llevado a tener alrededor de ocho mil piezas de diferentes escalas y marcas. “Comencé coleccionando los carros a escala 1:18, porque me hacía tener, según yo, una afición de adulto maduro”, reconoce entre risas. “Pero luego de tener unos cincuenta de ellos me puse a pensar: ¿dónde los coloco para lucirlos?”.

El deseo de tener contacto con más personas con esa afición, cuando internet y redes sociales aún no existían, lo motivó a formar un club al que actualmente ya no pertenece. “Para mí el coleccionismo no va de la mano con el comercio, como pasa con otras personas; por eso decidí no pertenecer a un club y continuar con mi pasatiempo como algo que me llena, motiva y me permite compartir horas invaluables al lado de mis hijas y otros amigos”.

La charla nos lleva poco más de dos horas, pues a Alberto no se le acaban las anécdotas con cada carrito que muestra, del que habla con lujo de detalle no solo de sus características sino también cómo llegó a sus manos. Platica cómo surgieron los carritos a escala en la década de 1950 como un accesorio de las maquetas de trenes, juguete para niños con posibilidades económicas de Europa y que ocupaba habitaciones completas con ciudades rodeando las rieles.

Carritos a escala de las marcas Matchbox, Hot Wheels, Tonka, Maisto, Majorette, Tomica y M2 Machines aparecen celosamente guardados en cajas de plástico, algunos de ellos en sus empaques originales, mientras la conversación fluye sin descanso sobre cuatro ruedas. “Todos los carritos han sido abiertos alguna vez, todos han pasado por mis manos y han sido tocados por mis dedos. Es un placer que no puedo dejar de sentir cada vez que llega un nuevo carrito a mi colección”, indica Alberto, quien no es partidario de dejarlos sin abrir para que suban de valor en el mercado.

Uno pensaría que pronto llegará a los diez mil. ¡Pues no! Dirán que es una locura, pero Alberto vende desde hace un tiempo algunas de sus piezas. Solo planea quedarse con 1,500 carritos.

“Ésos son los de mi niñez, algunos que son raros de conseguir y otros que tienen un significado especial para mí y en un futuro serán la herencia de mis dos hijas, que heredaron esta pasión”, explica el entrevistado. “Pero no los vendo por necesidad económica, como algunos han pensado, pues llegan a querer comprarme el lote completo como si fuese un remate”.

En esa colección incluye autitos que él mismo diseñó y fabricó; los califica de ordinarios, pero llaman la atención por los detalles en la pintura y calcomanías, como una camioneta con el logotipo de Pink Floyd.

La razón de Riveroll De Teresa para vender parte de su colección es que ya no tiene lugar para tenerla y considera una lástima guardarla en cajas en una bodega. “Prefiero que pasen a otras manos que los aprovechen para lucirlos en un lugar especial o incluso usarlos como juguetes para sus hijos, sobrinos o nietos. Porque ése es el objetivo, que den horas de diversión y satisfacción a la persona que los adquiera, que los valore por lo que son, un juguete único”.

“El precio por carrito es lo que me costó cuando lo compré. Solo deseo recuperar la inversión y que la pieza siga dando esa satisfacción para la que fue creada”, detalla.

“¿Con qué me quedo luego de venderlos? Con la experiencia adquirida cuando los compré e investigué sobre ellos, los amigos que hice al compartir esta pasión y el placer de seguir en el mundo del coleccionismo que es cultura y un estilo de vida que deja muchas alegrías”.

Para Alberto la colección no es un patrimonio ni una forma de hacer negocio, sino una pasión que hace tener en las manos el auto que a lo mejor en la vida real jamás se podrá comprar o manejar.

“No hay que perder de vista que el coleccionismo es un pasatiempo que puede ayudar a abstraerte del mundo actual, sobre todo ahora que vivimos esta pandemia, pues es el antidepresivo ideal, y al comprar cada pieza no estás desperdiciando tu dinero, pues sirve para escaparte un rato de la problemática que se vive”.

“Permite por ratos encerrarte en tus objetos y el lugar que ocupan en tu vida, pero también te conecta con otras personas con información que puede enriquecer tus conocimientos”.

Con un carrito Alberto es capaz de transmitir en minutos datos técnicos e históricos, e incluso anécdotas que lo hacen reír o pensar con seriedad. “Uno puede ser coleccionista de lo que quiera, lo que te mueva o apasione, no lo que marque la tendencia actual. Y lo eres desde que tienes cinco o hasta cinco mil piezas”, afirma con determinación.

El hecho de vender parte de su colección no lo detiene de seguir adquiriendo carritos, pues apenas unos días antes de la entrevista le había llegado uno por mensajería.

“Dejaré de coleccionar carritos cuando me muera. Y es que uno puede dejar de comprar y adquirir piezas, pero no de ser coleccionista. Un legado que continuará con mis hijas, lo que me llena de orgullo y alegría”, concluye.— Renata Marrufo Montañez @RenataMarrufo