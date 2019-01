Sergio Mayer sufre “dislexia mental” y por eso se equivoca

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Que si dijo cataratas y no cascadas o si confunde librerías con bibliotecas, en la web ya se traen de bajada al actor y hoy diputado Sergio Mayer por sus equivocaciones, que él justifica con una “dislexia mental” y que dice, lo tienen sin cuidado.

Me tiene sin cuidado porque esa dislexia con las palabras me pasa incluso con mis compañeros, mis errores no le hacen daño a nadie, me critican porque a mí no me pueden encontrar que soy corrupto, que tenga problemas de drogas, de mujeres, de fraude y dicen “¡Ay mira se equivocó!” dijo durante la alfombra roja de la obra “Entre mujeres”, donde actúa su esposa Issabela Camil, este lunes en el Teatro 11 de Julio.