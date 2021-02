Serpiente colosal yucateca viajará a Viena

José Luis Loría expondrá obra iconica en Europa

La serpiente bicéfala del artista José Luis Loría será expuesta en Viena, en un festival en el marco histórico de los 500 años de la caída de Tenochtitlán.

La obra está en China y será traslada a Austria. El dibujo tiene tres metros y medio de largo y un metro y medio de ancho.

En el marco de ese capítulo histórico se propone organizar un festival y se invitó a la comunidad artística mexicana, a una exposición festival, con la intención de generar un espacio de convergencia y pensamiento crítico acerca de los hechos ocurridos durante la “Conquista de México”, indica información de la convocatoria.

El instituto Cultural Mexicano en Viena, La asociación Börseviertel y la galería Lichtraum enins invitaron a la comunidad artística mexicana.

José Luis Loría será el único yucateco que participará en esta exposición festival, comentó al Diario.

Los espacios para exponer la obra serán el Lichtraum eins by Paul Siblik, Street /Art-Kunst AM Zaun e Instituto Cultural Mexicano en Viena, entre agosto y septiembre de este año.

El artista detalló que participará con una obra colosal (es la pieza más grande de todo el proyecto) que además le pidieron reproducir en la invitación al evento.

“Nada es más importante para mí que la imagen de mi país en el mundo”, dice José Luis Loría. “Esto lo he expresado desde muy joven en mis primera exposiciones realizadas en Suecia en 1974 y 1975”, recordó.

Destacó que desde muy joven siguió toda su carrera internacional, con la bandera más hermosa que “he traído que cubre mi alma que es México”.

La serpiente bicéfala, dice, es un tema muy importante, es un ícono en México.

“Es una pieza que trabajo para una colección de serpientes prehispánicas que encontramos tanto en la cerámica como en la arquitectura, en los códices mayas y pinturas de los murales de los edificios prehispánicos”

“Esta idea nace a raíz de mis tres viajes a China y las cuatro exposiciones que realicé allá y la dedicatoria a China de los dragones que presenté aquí en el Macay... nosotros también tenemos serpientes voladoras que son dragones”.

“En mi último viaje a China decido llevar ya elaborado el dibujo de la serpiente bicéfala, que es un símbolo fundacional”.

El motivo para crear ese dibujo, dice, es una pieza pequeñita en madera de cedro que está en el Museo Británico en Londres.

“La obra se encuentra en China y en estos momento estoy en gestiones con el embajador Carlos Ignacio Giralt, cónsul general de México en Guangzhou, para que trasladen mi obra a Viena”, detalló.

Loría recordó que no será la primera vez que expondrá en Viena, país que es su punto de proyección en Europa. Comentó que se siente muy halagado y muy contento por la invitación a esta exposición en Viena.

“Yo estoy adquiriendo una proyección mundial muy fuerte precisamente porque he evitado contagiarme de toda la malignidad que ha traído esta situación de la pandemia”.

Otro proyecto importante de Loría es la serie “Pedazos de Paraíso” (de la que hemos dado cuenta en varias ocasiones), que le ha dado “la fuerza espiritual para poder soportar situaciones muy delicadas”, dijo en referencia a amenazas y mentiras “por parte de gente que finalmente voy a tener que delatar para defenderme. Voy a buscar ayuda del gobernador (Mauricio Vila Dosal) directamente”, expuso el artista.

Al hablar de sus proyectos compartió que esta trabajando en una colección muy importante para Estados Unidos.

“Y este miércoles recibí un correo que ha sido muy grato, de Iván Restrepo, director de la ‘Jornada Ecológica en la Ciudad de México’”, compartió sobre otro proyecto en puerta.

En el correo el directivo le indica al artista yucateco que le gustaría ilustrar uno de los números de “La Jornada Ecológica” con parte de su obra, pues vio el trabajo que ha hecho Loría sobre la fauna, la cual podría ser el tema.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

La inspiración

El tema de serpiente bicéfala le motiva mucho a José Luis Loría por ser conocedor de la obra de José Díaz Bolio, descubridor del culto crotálico en la cultura maya. “Díaz Bolio me motiva y me inspira, me da el elemento más importante para crear el proyecto”.