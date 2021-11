Sí a la tercera dosis

La inmunidad que proporcionan las vacunas contra el Covid-19 no se reduce nada más a tener anticuerpos o no, es un proceso mucho más complejo, en el que también entra en juego la memoria celular, que es mucho más prolongada y quizá puede durar de por vida, lo que ayuda al organismo a responder ante la enfermedad, y evitar su forma grave.

Así lo señala el especialista en medicina interna e infectología y catedrático de la Universidad de Guanajuato Alejandro Macías, quien manifiesta la necesidad de que los gobiernos de todo el mundo autoricen de manera definitiva el uso de las vacunas para el Covid-19, y no solo se tenga la autorización para el uso ante la emergencia sanitaria, pues es lo que permitirá comercializar estas vacunas para que cualquier persona pueda adquirirlas por su cuenta.

El especialista participó en un seminario organizado por la farmacéutica AstraZeneca, en el que se habló sobre la efectividad de la vacuna de este laboratorio y las otras vacunas disponibles, la posibilidad de aplicarse terceras dosis, la combinación de distintas vacunas contra el coronavirus, la efectividad ante las nuevas variantes y el panorama general de la enfermedad.

Para qué sirven

Macías indica que las vacunas no solo se aplican para evitar la infección, sino también para evitar que la persona enferme gravemente o que muera.

Explica que los efectos de una vacuna no se reducen a la inmunidad o los anticuerpos, pues hay muchas cosas que entran en juego, ya que la humedad y los mecanismos de pH inciden para que los microorganismos no entren y hay una inmunidad molecular, es decir, es un proceso más complejo, en el que a largo plazo se produce la memoria celular, lo que significa que las células del organismo registran esta información y queda guardada para el futuro, sin importar si desaparecen los anticuerpos.

Aunque aún no se sabe con certeza, esta memoria celular puede ser mucho más prolongada de lo que se cree, e incluso puede durar toda la vida.

Apunta que en México en 2020 circulaba una gran cantidad de variantes del virus del SARS-CoV-2 , la mexicana “519”, la alfa de Inglaterra, la gama de Brasil, pero a principios de este año se redujo la cantidad de variantes locales, pues llegó la delta para sustituir a todas, prácticamente eliminó a las otras.

Recuerda que las vacunas actuales se hicieron con información del virus de Wuhan, China, es decir, con información del virus original, pero pese a ello las vacunas actuales siguen siendo eficaces contra la enfermedad grave y la muerte, por lo que el mensaje es “ponte la vacuna, posiblemente te vayas a enfermar, pero no gravemente ni morirás”.

Considera que la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca es la de mayor difusión mundial, que actualmente solo cuenta con la autorización definitiva para su uso en Brasil.

Urgió a las autoridades de los países a evaluar las vacunas, determinar cuáles de las que existen se aprobarán, para tener la autorización definitiva que permita la comercialización

Eficacia

Sobre la vacuna de AstraZeneca apunta que los estudios realizados muestran una eficacia de entre el 75% y 76% contra la enfermedad, y de 95% contra la enfermedad grave, y en relación a la variante delta la eficacia es del 67% contra la enfermedad sintomática y 87% contra la enfermedad grave.

Macías afirma que todas las vacunas tienden a recaer en su eficacia con los meses, lo que no significa que no se esté protegido, pues está la memoria celular ya mencionada.

El virus del SARS-CoV-2, explica, no muta tanto como el de influenza, por ejemplo, por lo que no cree que deba modificarse la vacuna cada año como sucede con influenza, y por ello tampoco la revacunación sería anual, sino tal vez cada cinco años.

“En algún momento todos requerirán revacunarse. Hay un estudio de Israel en el que se observó que una tercera dosis reduce significativamente la posibilidad de ponerse grave”, precisa.

“No obstante, en este momento faltan tantas personas por vacunarse que hay que esperar a vacunar a todos los adultos antes de pensar en una tercera dosis”, puntualiza.

En el seminario también participaron los doctores Rodrigo Romero, coordinadora general de la Asociación Mexicana de Vacunología; Alberto Hegewisch, y Carlos O'Quinn, director médico y gerente médico de AstraZeneca, respectivamente, quienes emitieron varios comentarios respecto a las vacunas, que compartimos a continuación.

• Los adultos jóvenes y sanos probablemente no necesiten una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, al menos por ahora, quizá solo en caso de tener problemas en el sistema inmunológico, en quienes una tercera dosis puede ser de gran relevancia.

• El uso de nuevas terapias como el uso de anticuerpos monoclonales que desarrolló la farmacéutica AstraZeneca son una alternativa para quienes están en alto riesgo de enfermedad grave. Esta terapia innovadora mostró efectividad en los estudios que se hicieron hasta el momento, y que más adelante se darán a conocer a detalle. Promete un porcentaje alto de protección ante la enfermedad y para evitar la forma grave de la misma.

• Para algunas vacunas contra el coronavirus que utilizan virus inactivados se sabe que ya hay una solicitud ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplicar una tercera dosis a los seis meses. Esto no significa que si no se pone una segunda vacuna la persona ya no tiene protección, porque la sigue teniendo, solo que disminuye, y una tercera dosis en los otros tipos de vacunas aumentan la protección, pues mejoran los anticuerpos y la respuesta inmune.

• Se ha visto que es seguro combinar varias vacunas en segundas o terceras dosis, incluso en algunos casos se incrementa la efectividad. Por ejemplo, la de AstraZeneca se puede combinar con la de Pfizer, y esta última con la Moderna y la Johnson & Johnson.

• AstraZeneca inició en julio pasado un estudio clínico para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna con modificaciones en la genética de la variante beta y también tienen en curso un estudio para la aplicación de la vacuna en adolescentes y el próximo año iniciarán estudios en poblaciones pediátricas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO