“Si te sientes lejos de Dios, acércate a su pueblo”: Mons. Patrón

En el Encuentro Nacional de Sacerdotes Mons. Jorge Carlos Patrón Wong explicó cinco actitudes que animan el corazón del sacerdote.

YUCATÁN.— Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de la Congregación para el Clero, recordó las palabras del Papa Francisco para hablar al clero sobre el servicio a los fieles y cómo esto anima el ministerio sacerdotal.

"Si te sientes lejos de Dios, acércate a su pueblo. Y si te sientes lejos de la gente, acércate al Señor". Patrón Wong.

Con motivo del Encuentro Nacional de Sacerdotes, que se celebró del 25 al 27 de agosto, de manera virtual, desde Roma Mons. Patrón, compartió con los presbíteros y obispos de la Conferencia Episcopal, la "fuente de gozo":

“Estar cerca de la vida de la gente, es la fuente de un gozo superior”.

Además, el prelado enumeró cinco actitudes que animan el corazón del sacerdote.

La primera se relaciona con un corazón orante. En este punto especificó que para comunicar la cercanía de Dios hay que conocer de ella. También señaló que el corazón de Jesús no se nota desanimado, aun en los perores momentos siempre intercede por otros.

“No se puede comunicar la cercanía de Dios sin tener la experiencia de ella, sin experimentarla cada día, sin dejarse contagiar por su ternura”. recalcó el secretario de la Congregación para el Clero.

Agregó que el Papa Francisco ha resaltado con mucho énfasis en la cercanía con Dios a través de la oración y su gente:

“Lo que a un pastor le da autoridad o despierta la autoridad que ha sido dada por el Padre es la cercanía: cercanía a Dios en la oración y cercanía a la gente”.

La segunda actitud mencionada fue la del corazón paterno. Para desarrollar esta actitud es necesario entender que la función sacerdotal es "ser servidor del pueblo de Dios"

“El ministerio sacerdotal conlleva una autoridad, pero está en función de ser servidor del pueblo de Dios”, exclamó el prelado mexicano.

La tercera es el corazón de siervo y de pastor. Siguiendo las palabras del Santo Padre, Jorge Carlos Patrón Wong habló sobre estar cerca del Señor, ir a los Evangelios para encontrarse con su pueblo, ver cómo Cristo siente compasión, amor, ternura y busca a sus ovejas.

Y expuso que en ocasiones se puede caer en la idea de que hay ovejas que no se pueden traer al rebaño y, por lo tanto, conformarse con las que ya están dentro, pero reiteró que "no hay ovejas definitivamente perdidas” y eso no lo deben de olvidar.

Es gracias a este punto que recordó la parábola dicha por Jesús en Mateo 18, 10-14:

“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?”.

Otra actitud muy importante es la de un corazón humilde. Que es el que se deja formar y acompañar; por lo que Monseñor Patrón recomendó a los sacerdotes llevar acompañamiento espiritual sistemático y continuo.

Por último pero igual de importante, expuso la actitud de un corazón que secunda el proyecto de Dios en su vida. De este punto en especificó aclaró que se trata de "ser un pastor configurado con Cristo" y realizar los proyectos de Dios y no de uno.

“Quien se hace discípulo del Reino y, más aún, quien en este camino de discipulado opta por ser un pastor configurado con Cristo, decide llevar a cabo no sus propios proyectos sino los proyectos de Dios en su vida”, enfatizó.

Monseñor Patrón pidió a los presentes en el encuentro virtual cuestionarse lo siguiente: ¿Qué sacerdote necesita el pueblo de Dios hoy?; ¿qué sacerdote soy?; ¿qué pasos podría dar para llegar a ser el sacerdote que Dios quiere?

En el Encuentro Nacional de Sacerdotes participaron cerca de 120 sacerdotes de todas las diócesis del país.